Kastet Sebastian fra syvende etasje: Dømt til 11 års fengsel

Statsadvokat Benedicte Hordnes ba i retten om 13 års fengsel for 22-åringen.



Årsaken var blant annet at rettsmedisinerne mente Seterås trolig var i live da han ble kastet fra en svalgang i en boligblokk i Fyllingsdalen.

– Det vil ikke bli aktuelt å anke denne dommen, sier 22-åringens forsvarer, advokat Øystein Storrvik, til TV 2.



Drapsmannens mor, som var til stede i leiligheten da drapet fant sted, er dømt til to og et halvt års fengsel for ikke å ha tilkalt nødvendig helsehjelp.



Hennes forsvarer, advokat Kaj Wigum, har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Krangel ble slåsskamp

Etter en tur på byen natt til 23. mars i år ble Seterås med hjem til sin nå drapsdømte kompis og moren hans i Fyllingsdalen i Bergen.

Seterås og kompisen hadde kranglet - blant annet om hvem som skulle betale for en flaske sprit - og det hele utviklet seg til et basketak, har 22-åringen forklart.

– Det er vondt å si det, men da jeg utførte volden, fikk jeg et slags kick. Jeg klarte ikke å stoppe, jeg mistet kontrollen og bare eksploderte. Jeg følte meg som en konge, sa han i retten i begynnelsen av oktober.

«Det var mange svært kraftige slag med all kraft mot ansikt og hode, med både knyttet hånd og albue, slag med flaske i hodet slik at flasken knuste», skriver Bergen tingrett.

Da han trodde Seterås lå død på senga, fikk 22-åringen, ifølge egen forklaring, panikk.

Bergenseren har forklart at han plukket opp Seterås, bar ham bort til svalgangen og kastet ham 22 meter ned fra syvende etasje.

Ringte politiet

Senere ringte han politiet og forklarte at kameraten hadde tatt livet sitt, og at han selv hadde prøvd å hindre det.

Samtalen mellom 22-åringen og politiet ble lagt frem som bevis under rettssaken. Det samme ble opptaket av morens samtale med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK).

– Jeg var ikke klar over at jeg hadde sagt disse tingene og levd meg så inn i dette. Dette er et sjokk for meg også. Jeg er svært skuffet over meg selv og måten jeg har opptrådt på, sa 22-åringen om lydopptakene i retten.

Dommeren mener likevel at 22-åringen skal ha en noe mildere straff enn utgangspunktet, fordi han senere har tilstått all skyld. Samtidig skriver retten følgende:

«Det er likevel straffeskjerpende at N.N. (tiltalte) prøvde å skjule drapet som et selvdrap og på en slik grotesk måte som han gjorde».