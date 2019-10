Varslet om drap på nettforum: – Dette vil dere ikke gå glipp av

– Hvor stor innflytelse på beslutningen om å drepe, hadde meldingene på 4chan?

– De hadde en betydelig påvirkning. Disse personene, som jeg ikke vet hvem er, var mine eneste venner, sier han.

Klokken 5 poster tiltalte sitt siste innlegg.

«I'm about to call the police for myself», skriver han. Posten inneholder også et bilde av åstedet.

12 minutter senere ble han pågrepet på adressen.

Tilregnelighet står sentralt

Et viktig tema under forhandlingene er 28-åringens psykiske helse. Tiltalte har tidligere blitt observert av sakkyndige.

Konklusjonen etter den judisielle observasjonen var at mannen ikke var psykotisk og strafferettslig tilregnelig da han utførte drapet.

Retten skal senere ta stilling til dette.

Det er satt av fem dager til behandlingen av saken.