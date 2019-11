Angelica levde i et helvete – slik endret én samtale med Kari alt

– Jeg husker hun sto der med en blomst i håret og store, triste øyne. Jeg tenkte hun så pussig ut – ikke som andre på hennes alder. Så ga jeg journalisten et intervju om hvordan systemet hadde sviktet, slik jeg pleide, forteller Kari.

Etter at kameraet var slått av snakket Kari med Angelica.

– Jeg spurte henne «Er det virkelig slik at du ikke vil leve?».

Angelica svarte at, jo, hun ville leve, men hun orket ikke.

Og det var akkurat de ordene som gjorde så innmari vondt, husker Kari.

Da gjorde Kari noe som hun umulig skjønte konsekvensene av. Hun ga Angelica et løfte.

– Jeg tenkte bare sånn kjapt. Du kan ikke klare deg uten noen. Du må i hvert fall ha én. Så da sa jeg at hvis du er villig til å kjempe for det – så kan jeg gå hele veien sammen med deg, forteller Kari.

Stolte ikke på noen

Angelica ble veldig overrasket. Hun var ifølge seg selv «griseruset» og dessuten ante hun ikke hvem denne kvinnen var. Hun var vant til at folk ga løfter som de ikke holdt.

RUSAVHENGIG SOM BARN. Angelica ble regelmessig dopet ned og misbrukt under oppveksten. Da hun traff Kari hadde hun ikke vært nykter siden hun var ni år gammel.

– Jeg svarte bare at jeg måtte tenke på det. Jeg var egentlig litt sjokkert, forteller Angelica.

Tre dager senere sendte Angelica likevel en melding til Kari.

– Hun sa hun ville gi livet en sjanse, og lurte på om jeg mente det jeg sa, husker Kari.

Det ble starten på en helt spesiell reise for dem begge.

Angelica gikk på 28 forskjellige medikamenter da hun og Kari møttes– i tillegg til en hel rekke ulovlige rusmidler.

Hun hadde vært rusavhengig siden hun var ni år, da overgrepene stod på som verst. Men på det tidspunktet visste Kari lite om hva jenta hadde vært gjennom eller hva hun selv gikk til. Hun tenkte praktisk og gikk umiddelbart i gang med å finne plass til henne på en rusbehandlingsinstitusjon.

Inviterte Angelica hjem

Da Angelica noen måneder senere var klar for sin første permisjon tok forholdet en ny vending. For mens de andre på behandlingsinstitusjonen dro hjem til sine familier, hadde Angelica ingen andre å ringe til enn Kari.

– Kari er en impulsiv type, forteller mannen Per. Når hun bestemmer seg for noe, blir det slik.

Uten å nøle inviterte Kari Angelica hjem.

– Jeg spurte aldri mannen min om det var greit at jeg tok en fremmed, rusavhengig jente inn i vårt hjem, ler Kari.

Men hun visste han ville støtte henne. De to hadde vært et par siden tenårene og deres to voksne barn, Lars Martin (32) og Line (33), hadde flyttet hjemmefra og startet sine egne familier.

– Som å oppdra et barn på nytt

Livet med Angelica skulle imidlertid vise seg å by på større utfordringer enn de kunne forestilt seg.

– Det var akkurat som å ha et barn i huset igjen. Hun kunne ingenting om skikk og bruk og høflighet, eller om hvordan en normal familie fungerer, husker Kari.

Normaliteten i Kari og Pers velordnede hjem var uvant for henne.

– Hun hadde veldig mye å ta igjen. Jeg kunne komme utslitt tilbake på Stortinget mandag morgen etter en helg med Angelica, forteller Kari.

Angelicas mørke sider

Og ganske fort dukker nye sider ved Angelica opp. Kari og Per blir til tider helt satt ut.

Kari forteller om en gang de satt og spiste middag og Angelica nektet å ta ut tallerkenen sin etterpå.

GIKK SULTEN. Kjøleskapet var ofte tomt da Angelica var liten. Noen ganger kunne et middagmåltid bestå av brød og margarin på kjøkkengulvet, slik som her. Andre ganger gikk Angelica på epleslang ved sykehuset i nærheten og fylte lommene med epler for å ha noe å bli mett på.

– Først tenkte jeg hun var frekk og uoppdragen, så viste det seg at hun var livredd for å knuse noe. Angelica hadde blitt tvunget til å spise glasskår da hun var liten. Det var helt surrealistisk! Hvem er det som tvinger ungene sine til noe sånt?

Mange av de hverdagslige tingene de omga seg med – grillspyd, glass og støvsugere var ting som var brukt for å torturere Angelica da hun var barn. Hun var også livredd for vann etter å ha blitt holdt under i badekaret og truet med drukning. Litt etter litt forstår Kari og Per hvilke grusomheter Angelica har opplevd.

– Alle de mørke sidene, alt det vonde, det kom i porsjoner litt nå og da etter hvert som hun var klar for å snakke om det. Det ene verre enn det andre, forteller Kari.

– Jeg tenkte, herregud hva har jeg gjort, hva gjør jeg nå?

Var redd hele tiden

Angelica flyktet til Norge sammen med familien da hun var fire år. De flyktet fra borgerkrig og elendighet. Angelica var traumatisert etter å ha sett sin egen søster bli skutt og drept. Hun forteller at hun ble misbrukt og mishandlet fra de kom til Norge.

ETT AV FÅ BARNEBILDER AV ANGELICA. Angelica flyktet med familien fra Irak da hun var fire år gammel, men livet i Norge ble alt annet enn trygt. Foto: Privat.

De første bekymringsmeldingene kom til barnevernet kort tid etter at familien kom til Norge. Naboer som hørte skrik fra leiligheten de bodde i meldte fra, men for hver gang barnevernet ble varslet, flyttet familien bare videre.

Det var først da Angelica var 11 år at hun ble hentet ut og tatt hånd om av barnevernet. Da var hun så uhåndterlig at ingen klarte å hjelpe henne. Årene som kom ble en endeløs vandring mellom ulike institusjoner og fosterhjem. I løpet av ungdomstiden bodde hun 16 ulike steder.

Stefaren ble i 2003 dømt til fengsel i åtte år før han ble sendt ut av landet. Han ble dømt for grov vold mot Angelica og vold, incest og grove seksuelle overgrep mot et annet mindreårig familiemedlem. Han ble aldri tiltalt for overgrepene mot Angelica.

– På den tiden han ble dømt var Angelica bare 12 år og var blitt fortalt at hun ikke behøvde å forklare seg, noe hun da valgte å ikke gjøre, forteller Angelicas advokat, Inger Lise Sætren.

Angelica hadde alltid blitt fortalt av stefaren at familien ville bli drept om hun sa noe om det som skjedde i hjemmet.

– Senere da jeg ble kontaktet av barnehjemmet hun bodde på om at hun hadde begynt å snakke om overgrep, varslet jeg politiet. Da ble hun bare avhørt på vanlig måte, ikke i et barneavhør. Det var dårlig håndverk, mener advokaten.

Skar seg med kniver og glass

Angelica har slitt voldsomt med traumene.

– Jeg begynte med selvskading da jeg var sju. Jeg kuttet meg med kniver eller glasskår, brant meg selv eller slo hodet mitt i veg­gen – alt for å kjenne en fysisk smerte. Jeg ville få en bekreftelse på at jeg eksisterte og var fysisk i live, forteller Angelica.

– Det var så svart at det ikke var noe lys der.

Inntil dagen hun møtte Kari.

Ville ødelegge forholdet til Kari

Kari hadde kanskje ikke forstått hva hun lovet Angelica den dagen på Bislett i 2012, men hun valgte å stå i det.

– Hun kunne ringe dag og natt. Hun stod jo midt i en prosess der hun skulle avvennes et arsenal med medikamenter og ulovlige rusmidler. Det var tøft for henne.

Nå i ettertid ser Angelica at hun må ha vært krevende å ha i hus.

– Det var jo som å dra med seg hele gata inn i et helt vanlig, ordinært hjem. Jeg gråt og var hysterisk hele tiden. Og så stolte jeg ikke på noen. Jeg gikk nesten inn for å ødelegge forholdet til Kari for å se om hun virkelig ville bli der.

Kari hadde ingen erfaring med å håndtere så store problemer som Angelica hadde og kunne ofte føle seg rådvill.

– Kari sa ofte til meg – jeg er ingen ekspert. Jeg vet ikke hvordan jeg skal møte deg og dine problemer, forteller Angelica. I ettertid ser hun at Kari og Pers instinktive tilnærming til henne var akkurat det som skulle til.

– Jeg trengte noen som kunne vise meg et normalt hjem som var alt annet enn det hjemmet jeg kom fra. Som kunne vise meg hvordan man gjør helt vanlige ting – slik Kari gjorde.

HAR BLITT MOR. Angelica har skapt sin egen familie. – I mitt tilfelle var min biologiske familie farlig for meg, så jeg har valgt meg en annen, sier hun. Hun ser på Kari som en morsfigur og håper datteren Alma Eline (snart 1 år) vil vokse opp med Kari som en bestemor i livet sitt. Foto: Frank Melhus. Vårt lille land/TV 2.

Lærte å stole på menn

Hun kan ikke understreke nok hvor viktig Per har vært oppi det hele. Selv om han mest har puslet med sitt i bakgrunnen.

– Jeg var livredd mennesker – spesielt menn. Per er den første mannen som jeg har hatt i livet mitt som bare har vært god og snill. Han tok meg med på motorsykkel og på min første båttur. Jeg har aldri hatt det så gøy. Jeg skrek og hoiet og lo. Jeg må ha sett helt gal ut, ler Angelica.

– Jeg sa til Kari at hvis jeg skal finne meg en mann, så skal han være akkurat som Per. Og det har jeg gjort! smiler Angelica.

I dag er Angelica kjæreste med Espen som hun har skapt et hjem sammen med og i desember ifjor kom lille Alma Eline til verden.

Vil redde andre

Angelica jobber i dag i barnevernet og reiser landet rundt og holder foredrag. Hun har fått et stort nettverk som hun er opptatt av å takke for det hun har oppnådd i livet. Hun har møtt de kongelige flere ganger og talt på Stortinget. En av de største seirene for henne er at hun og Kari har fått politisk gjennomslag for en obligatorisk helsekontroll for alle barn ved helsestasjonene.

– Det har vært spesielt viktig for meg. For hadde ikke foreldrene mine sluppet unna kontroller så kunne jeg kanskje blitt reddet tidligere.

Å gi andre håp har blitt drivkraften i alt hun foretar seg. 6. november gir hun ut sin første bok «Slipp meg fri», sammen med psykolog Atle Austad.

Hun vil vise andre at det er mulig å oppleve kjærlighet og nærhet.

Kari er imponert over alt det Angelica har fått til.

– Det er jo Angelica som har gjort jobben. Og det har vært beintøft, men hun har klart det. Å se den jenta som var så langt nede, så lykkelig i dag – det er rett og slett et mirakel, sier Kari.

På et tidspunkt skjønte hun at løftet hun hadde gitt Angelica var blitt noe mye større, også for henne.

– Jeg er glad for at hun ikke trenger meg nå. Nå er vi mer likestilte. Vi prater sammen og det handler om andre ting enn den reisen vi har vært gjennom. Nå er det jeg som trenger å høre fra henne. Hvis det går for lang tid, må jeg be henne gi en lyd, ler Kari.

– Hun føles nesten som mitt barn nå.

Gråter hver dag

Angelica forteller at hun ofte gråter, men nå er det av takknemlighet.

– Jeg gråter litt hver dag fordi jeg ikke ante at det var mulig å ha det så bra som jeg har det nå.

TAKKNEMLIG. Angelica har vanskelig for å holde tårene tilbake når hun tenker på alt Kari har ofret for henne. Foto: Frank Melhus/Vårt lille land

Og når hun tenker på alt det Kari har ofret for henne er det vanskelig å holde tårene tilbake.

– Jeg tror jeg slet henne ut noen ganger. Men uansett hvor mye hun stod der og tok imot og opplevde at jeg ikke stolte på henne – gang på gang- så ga hun meg aldri opp. Hun gikk hele veien sammen med meg. Og ingen ba henne om det. Hun bare gjorde det fordi hun har verdens største hjerte, sier Angelica.

Trenger du hjelp?

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep: 23 31 46 50

Hjelpetelefonen til Mental Helse: 116 123

Politiet: 112

Eller kontakt ditt lokale krisesenter