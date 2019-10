God morgen Norge fyller 25 år, noe som ble feiret med en stor kjendisfest på Aker brygge torsdag kveld.

Nå vil bloggeren Stine «Jegerstine» Hagtvedt og kjæresten, God morgen Norge-profilen Knut Torgersruud jr, huske dagen på grunn av noe helt annet.

Norge på langs

På festen overrasket bloggeren Stine Hagtvedt sin kjære Knut med et frieri og det var nøye planlagt fra hennes side.

Jaktbloggeren er for tiden på en tur hvor hun går Norge på langs fra august til februar. Hun har startet opp i Senja og forventer å komme hjem til Knut neste år, 2. februar.

PÅSKETUR: Stine Hagtvedt og Knut Torgersrud jr. på skitur, påsken, 2017. Foto: Jegerstine

– På Senja tok jeg et stort valg. Jeg stod der og lo, mens tårene trillet og sommerfuglene kilte i magen. Ti minutter senere booket jeg fly hjem til Oslo - denne gangen for å jakte på kjærligheten, skriver hun på Instagram.

Hater røde løpere

Helt overraskende dukket Stine opp på God morgen Norges jubileumsfest og Knut skjønte ingenting da kjæresten overrasket ham og fridde.

– Stine hater røde løpere og kjendisfester. Hun liker seg best i skogen. At hun da kommer på den festen og overrasket meg, er utrolig. Jeg skjønte ingen verdens ting og trodde det var tull. Jeg hørte hun pratet, men fikk ikke med meg alt hun sa. Men jeg svarte selvsagt ja, forteller Knut Torgersruud jr.

Møttes på TV-opptak

De to møttes da Torgersruud jr. var på en reportasje for God morgen Norge på rådyrjakt i skogen i Sande i Vestfold. I går, tre år senere, ble det romantisk frieri på God morgen Norges 25-årsfest.

– Hver dag med deg er et eventyr og jeg gleder meg til å dele dette eventyret sammen med deg resten av livet. Takk for at du gjør meg til verdens lykkeligste kvinne, avslutter hun på Instagram.