Sigrid har reist på turné i byer som Paris og New York det siste året.

Klassekampen skriver ar musikerne i bandet kun tjente 3000 kroner per konsert under disse konsertene.

Det er godt under fagforbundet Creos anbefalte minstesats på 4545 kroner.

Favoritt i Storbrittania

Det var med låten «Don’t Kill My Vibe» i 2017 at Sigrids karrière virkelig tok av.

I 2018 ble hun kåret til årets popnavn av BBC, og sukssen fortsatt i 2019.

For da debutalbumet «Sucker punch» kom i år, fikk hun en fjerdeplass på britiske topplister. En slik prestasjon har ingen nordmenn klart på åresvis. Faktisk var forrige gang dette skjedde med A-ha på 80-tallet.

At dette har ført til en tykk lommebok, er dermed ingen overraskelse. Sigrids selskap Sala Music AS hadde inntekter på 16 millioner kroner i fjor. Overskuddet var på 3,6 millioner kroner før skatt.

Bandmedlemmene mener derfor at de fortjener mer enn 3000 kroner, siden de har vært faste medlemmer sine 2016.

Jobber uten kontrakt

Klassekampen skriver at bandet har jobbet uten kontrakt siden 2016. Avisen meddeler at dokumenter de har fått tak i beviser at musikerne til stadighet har bedt om møter med managmentet hvor de kan diskutere lønn.

En av disse musikerne er Martin Vinje. Han har jobbet med Sigrid fra 2016, men nå har han bestemt seg for å slutte. Han hevder at bandet ble lovet en lønn som skulle øke i takt med popkometens popularitet.

– Made (managmentet til Sigrid journ.amn.) burde betale anstendig og tilby kontrakter som regulerer arbeidsforholdet og hva man skal ha betalt. Spesielt når arbeidsgiver krever at man er tilgjengelig til enhver tid og som en følge av dette ikke kan ta andre jobber, sier Vinje til Klassekampen.

Manager Geir Luedy i Made skriver i en e-post til Klassekampen at bransjestandarden i resten av Europa ligger på mellom 10 og 30 pund.

I e-posten skriver han også at musikerne ofte får både catering og frokost når de er på turné med Made.

Luedy tar selvkritikk på at musikerne som jobber for dem, ikke har kontrakter.