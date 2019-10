Det eksploderte rundt tidligere freeski-kjører Andreas Håtveit (33) da han uttalte at homofile ikke bør være ledere på kristne arrangementer.

Det var i et intervju med kristenavisa Dagen at han kom med de oppsiktsvekkende uttalelsene, og reaksjonene lot ikke vente på seg.

Flere profiler har de siste dagene tatt bladet fra munnen og uttalt seg i media.

Kritiserer holdningen

Sist ut er Finn Schjøll, som kommer med følgende kraftsalve til God kveld Norge:

— De menneskene du mener du skal beskytte, de sårer du aller, aller mest! Med slike holdninger kan du aldri bli noe bra eksempel for noen, ikke for barna dine og ikke for andres barn, fordi det er å plante og så veldig dårlige frø, raser Schjøll, som selv er homofil.

Han mener Håtveit har et særlig ansvar overfor de unge som ser opp til ham.

— For mange er det å være homofil en bevisstgjøring i 10 - 12-årsalderen. Da tror jeg en sånn uttalelse som han kommer med, gjør veldig skade, sier Schjøll.

Schjøll understreker at han ikke tror at Håtveit mener å spre slike dårlige holdninger, og han kommer med en klar oppfordring til firebarnsfaren:

— Vær voksen, kom ut, be om unnskyldning, vis at du er et menneske. Legg deg flat, så håper jeg at du mener det, sier han.

Se reportasjen i videoen øverst i saken eller i God kveld Norge lørdag kl. 22.00 på TV 2 og TV 2 Sumo.

Svarer på kritikken

Håtveit har holdt en svært lav profil de siste dagene, og han begrunner det på følgende måte i en SMS til God kveld Norge:

«Jeg vil bare begynne med å beklage at jeg har vært så lite involvert i denne saken. Jeg kommer rett fra sykehuset med en nyfødt gutt og nyoperert kone. Fulle innbokser av utskjellinger og personangrep gjorde at jeg mistet fokus på det og være en far og en ektemann, så jeg meldte meg derfor litt ut av saken.»

Han understreker videre at han ikke tror legning er noe man velger, og at homofili derfor ikke er et valg.

Meldingen avrundes på følgende måte:

«Jeg vil også understreke at jeg tror alle kristne skal vise omsorg, forståelse og kjærlighet overfor alle mennesker uansett hvem de er, eller hva de tror. Til slutt vil jeg si at som kristen er Jesus mitt forbilde. Og det er viktig for meg og være trofast overfor Han.»

Se God kveld Norge lørdag klokken 22.00. på TV 2 og TV 2 Sumo.