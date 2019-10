Tone (74) viste parkeringsvakten gyldig billett – fikk likevel bot

Samferdselsminister Jon George Dale er ikke fornøyd med at parkering kom på klagetoppen i fjor og hadde nesten dobbelt så mange klager som nummer to på listen – bruktbilkjøp.

– Når kundene møter denne bransjen, er det ikke alltid med et positivt inntrykk. Derfor gjorde vi en oppmykning av regelverket for å sørge for større fleksibilitet. Så ser vi saken nå TV 2 hjelper deg presenterer som gjør at vi må se om vi kan gjøre ytterligere forbedringer i regelverket, sier Dale.

– Hvis man kan bevise at man har betalt for parkering, skal du da betale bot?

– Nei, hvis man kan bevise at man har betalt, skal man ikke ha bot. Det er åpenbart at det er intensjonen til regelverket. Så er spørsmålet om det finnes paragrafer i regelverket som sikrer at det ikke skjer.

– Er du fornøyd med Parkeringsklagenemdas håndtering av regelverket?

– Det er ikke min oppgave å vurdere enkeltsaker. Så ser jeg, blant annet basert på opplysninger fra TV 2 hjelper deg, at siden det er så mange enkeltsaker som ikke får medhold, er det naturlig at vi ser på det samlede regelverket. Vi må se hva vi kan forbedre i regelverket. Derfor kommer jeg til å be Vegdirektoratet gjøre det, sier Dale.



Han reagerer på at det er under ti prosent som får medhold eller delvis medhold i sine saker.

– Når man ser at mange ikke får medhold, er spørsmålet om det er et uklart regelverk eller om det er for dårlig forståelse av hva kunden opplever i andre enden. I eksempler hvor det er feil skilting og du likevel får bot, oppleves det så urimelig at vi må se om det kan gjøres forbedringer i regelverket, avslutter han.