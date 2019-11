Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei jeg ser at dere nå skriver at det er slutt for e-Golf når dagens generasjon av bilen forsvinner. Jeg skjønner at Volkswagen skal satse på ID i stedet,men hvorfor kan de ikke også lage e-Golf fortsatt? Det kan da ikke koste noe ekstra å lage en bil som har vært i produksjon så lenge.

Vi er på vår andre e-Golf og bilen er helt genial, i hvertfall når man ikke trenger å bruke den mye til å kjøre langt med.

Benny svarer:

Heisann. Jeg kan godt skjønne at dette virker rart, i alle fall sett med norske øyne. Men den er nå en gang slik at Norge er et bitte lite bilmarked i den store sammenhengen.

e-Golf har på mange måter vært en "ventemodell" fra Volkswagen. For dem har dette vært en relativt enkel måte å få frem en elbil på. Samtidig som de har holdt kostnadene noenlunde i sjakk, ved å basere elbil på en allerede eksisterende modell.

Salget har også vært svært begrenset i de aller fleste markeder. Der skiller vi i Norge oss klart ut. e-Golf har de siste årene stått for en veldig stor del av Golf-salget.

Av en årlig Golf-produksjon på rundt 2 millioner biler, er bare 16.000 av disse e-Golf. Rundt halvparten av disse e-Golfene havner i Norge. De andre fordeles på resten av verden. Det sier ikke så rent lite om hvor sært det norske markedet er.

Nå er VW i gang med en gedigen elektrisk offensiv og de har valgt å satse på en helt frittstående familie av biler som kun skal være elektriske. Her er det altså ikke snakk om å lage de samme bilene med flere drivlinjer. Det er et dristig valg som også koster milliarder. Det sier også mye om at VW har tro på at elbiler vil komme for fullt de neste årene, og ikke bare i Norge.

Topp 10: Bilene som har økt mest i verdi

VW e-Golf er inne i sin siste fase, til neste år blir den erstattet av nye ID.3.

Gir ikke mening økonomisk sett

Når de først har tatt dette valget, betyr det at Golf forsvinner som elbil. Det er kommende ID.3 som på mange måter skal ta dens plass i porteføljen. Utvendig er de omtrent like store, men ID.3 skal ha betydelig bedre innvendig plass.

Sånn rent praktisk kunne VW helt sikkert fortsatt å produsere dagens e-Golf også noen år fremover. Men økonomisk sett ville det nok ikke gitt mening å bruke produksjonskapasitet for å bygge noen tusen eksemplarer av denne årlig. Bilproduksjon handler om veldig mye logistikk. Fabrikker og samlebånd tilpasses den nye Golf-generasjonen. Da må den gamle ut, enten man liker det eller ikke.

Jeg vet at den norske importøren skal selge e-Golf et godt stykke utover i 2020. I bruktmarkedet kommer e-Golf naturligvis til å leve videre i mange år. Jeg vil også tro det blir mulig å gjøre svært gode kjøp på denne etter hvert som en rekke nye elbilmodeller kjører inn i markedet.

Nå får e-Golf mer utstyr og lavere pris

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Har du innspill eller erfaringer – skriv inn i kommentarfeltet under:

Les også: Verdens dyreste: Nå har ett eksemplar kommet til Norge

Se video: Her er bilen som tar over