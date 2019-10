Rundt klokken 7 fredag morgen rykket nødetatene ut til et leilighetskompleks i Vear i Tønsberg etter melding om brann i en av leilighetene.

– Det begynte å brenne i en lampe hos en 80 år gammel dame. En stållampe hadde veltet, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

Vestfold Interkommunale Brannvesen opplyser om at varmen fra lyspæren antente et gulvteppe.

En nabo skal ha reagert på røyklukt og tatt seg inn i leiligheten hvor han fant kvinnen sittende på huk over brannen.

– Allerede mens vi var på vei fikk vi beskjed om at brannen var slukket. Naboen fikk vedkommende ut og slukket brannen ved å kvele den med et kjøkkenhåndkle og litt vann, sier brannmester Sven Erik Anderssen i et innlegg på Facebook.

Beboeren i den aktuelle leiligheten hadde pustet inn røyk og ble kjørt til sykehuset.

– Vi må berømme naboen, en sann helt som etter vår vurdering har reddet livet til den eldre naboen, sier Anderssen.