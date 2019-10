Ved innsatsstyrt finansiering (ISF), som er måten norske sykehus får halvparten av sine driftsmidler på, fører vellykkede vaginale fødsler til at man over tid får mindre penger og færre ansatte, skriver Dagsavisen.

Leder Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet sier at for lav jordmorbemanning nå er et landsomfattende problem. Dersom det ikke tas grep, kan konsekvensene bli alvorlige, advarer hun.

Aps helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, varsler at hun kommer til å legge fram et forslag for Stortinget hvor hun ber helseminister Bent Høie (H) sørge for at landets fødeavdelinger finansieres over en fast ramme.

Høie svarer at Helsedepartementet har fulgt opp et brev fra jordmorforeningene med å nedsette en arbeidsgruppe under ledelse av Helsedirektoratet, der de to jordmorforeningene er med.

– De skal levere sitt forslag innen 1. mars neste år. Alle problemstillingene som tas opp av jordmødrene på Ahus, er en del av mandatet. Gruppen skal se på både bemanning og finansiering, sier Høie.

