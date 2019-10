– Jeg var livredd for at det var et engangstilfelle

27. oktober 2018 i Sölden. Thea Louise Stjernesund debuterte i verdenscupen i alpint og ble nummer ni. Hun slo igjennom med et brak og ble omtalt som Norges nye alpint-stjerneskudd.

Men under VM i Åre ble hun nummer 18. Den gode følelsen fra Sölden ble byttet ut med en liten dose skuffelse.

Ett år senere er hun igjen på plass i Sölden. Forberedelsen til årets sesong har handlet om det mentale.

– Etter at jeg ble nummer ni var jeg livredd på neste storslalåmrenn. Jeg var bare så redd for at det var et engangstilfelle, forteller Stjernesund til TV 2.

Har jobbet med hodet

Hun er lystig og smilet sitter lett mens hun forteller om kribling i magen før sesongstarten førstkommende lørdag. Samtidig vet hun hva hun må forbedre dersom det skal bli flere niendeplasser, eller enda bedre.

– Det jeg har jobbet med mest, som sikkert høres kjedelig ut, men det er hodet. I fjor startet det så bra, så det ble litt press allerede fra første renn, sier en ærlig Stjernesund.

I hennes andre verdenscuprenn ble hun nummer 14.

– Da fikk jeg spørsmål om jeg var fornøyd. Selvfølgelig var jeg drit fornøyd. Det var det andre world cup-rennet mitt i storslalåm, og jeg tok poeng. Så jeg var superfornøyd, understreker Stjernesund.

– Det jeg har jobbet med de siste seks månedene er å roe meg ned, og klare å stenge ute ting rundt meg. Jeg må stole på at det jeg jobber med på trening gjør at det går fort i renn også. For hver gang jeg kommer på renn i forbindelse med konkurranse, har veldig lyst til å bare ta i. Men det går ikke fort når du bare tar i. Ikke på dette nivået her. Så ja, tørre å jobbe med det tekniske også, og ikke bare la huleboeren i meg ta helt over, legger hun lattermildt til.

Uten Mowinckel

Denne sesongen står landslaget uten Ragnhild Mowinckel, etter at hun i mars røk både korsbånd og menisk i kneet på trening.

Heller ikke Nina Haver-Løseth er med til Sölden. Hun meldte nylig at hun står over sesonginnledningen, da hun ikke føler seg klar til å kjøre storslalåm i verdenscupen ennå. Haver-Løseth har brukt mest tid på slalåm i sesongoppkjøringen etter skaden hun pådro seg i desember i fjor.

– Er det et ekstra press på dere i Ragnhild og Nina sitt fravær?

– Jeg føler på en måte ikke ekstra press. Men det er litt færre til å dra lasset resultatmessig, men jeg tror likevel at det kan gå. Vi har ikke blitt noe dårligere på ski. Det kribler egentlig bare i magen, sier Stjernesund.