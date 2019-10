Iversen ble orientert om dommen klokken ti fredag morgen. Torpedoen har på forhånd sagt at han ikke frykter fengselsstraff og at «denne kampen ikke er over».

Han er i tingretten dømt til ett år og åtte måneders fengsel, samt inndragning av en springkniv og et elektrosjokkvåpen.

Dette er to måneder mildere enn aktors påstand.

Rettssaken gikk i Oslo tingrett for to uker siden. Iversen var anklaget for å ha forsøkt å presse Kjell Inge Røkke for mellom seks og tyve millioner over en periode på tre måneder i løpet av høsten 2017 og nyåret i 2018.

Jannik Iversen nekter for at han forsøkte å presse milliardæren for penger.

Imidlertid møtte han flere ganger opp i garasjeanlegget under Røkkes arbeidsplass på Fornebu, de hadde flere møter med advokat til stede og Iversen skal ha kommet med grove trusler mot Røkke via sikkerhetsrådgiver Anders Snortheimsmoen.

GARASJE-MØTE: Her snakker Kjell Inge Røkke og «Jannik» Iversen sammen i garasjeanlegget under Røkkes arbeidsplass på Fornebu. Foto: Politiet

Mener Røkke var oppdragsgiver

Til slutt ble truslene så alvorlige at Røkke valgte å anmelde saken til politiet. I rettssaken forklarte milliardæren at han opplevde truslene fra Iversen som ubehagelige.

I samme rettssak var torpedoen imidlertid lite villig til å snakke om utpressingssaken. Han ville i stedet føre beviser for at han har tatt oppdrag fra Røkke over en periode på over 20 år.

Iversen skjøt finansmannen Christer Tromsdal i benet i 2004. Torpedoen hevder at det var Røkke som bestilte denne jobben og at oppdraget egentlig gikk ut på å drepe Tromsdal. For dette skulle han få 100 millioner kroner, ifølge sin egen forklaring.

Røkke avviser disse påstandene på det sterkeste. Milliardæren mener at Iversen var rasende etter et oppslag om hemmelige lydopptak som ble publisert i VG.

Også i dommen fra Oslo tingrett går det fram at retten finner Iversens forklaring er svært lite troverdig.

I saken vitnet blant andre Røkkes sønn, flere profilerte advokater og sikkerhetsrådgiver Anders Snortheimsmoen. Retten har lagt disse forklaringene til grunn, og finner dem troverdige.

Frykter ikke fengsel

I to de ukene som har gått fra rettssakens slutt til fredagens domsavsigelse har Iversen vært på ferie med kona si. 62-åringen sier at han ikke frykter fengsel. Han mener at det «bare er som å bytte seng i en periode».

– Dette er en trist sak for alle involverte. Her finnes ingen vinnere, sa han.

Iversen er klar på at han ønsker å snakke med politiet om opplysningene han hevder å ha om Røkke og deres omgang med hverandre.

Det er foreløpig ikke kjent om Oslo politidistrikt kommer til å gjøre nye undersøkelser på bakgrunn av torpedoens forklaring.