The Great Barrier Reef på østkysten av Australia er verdens største korallrev og er svært viktig for økosystemet i havet.

Dataene er samlet inn av dykkere fra 1999 til 2019 på 100 ulike steder ved Pinseøyene, Magnetic Island, Keppel Islands og Palm Islands.

Rapporten viser at korallrevlaget rundt disse øyene er redusert med 40–50 prosent. Årsakene er flere. Korallrevet har både blitt stresset av høyere temperaturer, sykloner og dårlig vannkvalitet, ifølge studien.

Forskerne sier at de ble så sjokkert over dataene at de måtte sjekke dem om og om igjen.

– Normale sykluser med forstyrrelser og reparasjoner er naturlige, og revet har historisk sett hatt et veldig godt potensial for restitusjon, sier studiens hovedforfatter Daniela Ceccarelli fra James Cook University i Queensland.

Men med klimaendringene og varmere hav får korallrevet for liten tid til å hente seg inn igjen.

– Endringene i vannkvaliteten, i tillegg til forstyrrelser som bleking og sykloner, er essensielle når det gjelder hvordan korallene restitueres mellom forstyrrelsene, sier Ceccarelli.

– Hvis vi kan takle vannkvaliteten lokalt og klimaendringene globalt, er det håp, legger hun til.

Det er blitt anslått at hele 25 prosent av artene i havet lever på eller ved korallrev. Omtrent alle verdens tropiske korallrev vil trolig dø hvis den globale oppvarmingen overstiger 2 grader, ifølge FNs klimapanel (IPCC).

