Evelyn (86) var bare elleve år da hun og familien måtte søke tilflukt i en mørk og kald gruvetunnel for å unnslippe krigens grusomheter.

– Jeg fikk jo klaustrofobi i den tunnelen. Det har jeg blitt plaget med siden. Det var så trangt mot fjellet, at når jeg snudde meg fikk jeg skuldra opp i fjellet, forteller hun.

I dag er Evelyn en av hedersgjestene under den offisielle jubileummarkeringen som feirer at det er 75 år siden det norske flagget igjen kunne gå til topps i Kirkenes.

Hadde gjemt seg i ukevis

I oktober 1944 haglet bombene og store deler av Kirkenes var satt i brann av tyske soldater, men redningen var ikke langt unna.

Den røde armé jaget tyskerne ut av Øst-Finnmark.

Natt til 25. oktober kom de frem til tunnelen der Evelyn og 3000 andre hadde gjemt seg i ukevis.

– Folk var mer eller mindre hysteriske. Det var latter og sang. Vi holdt oss litt i bakgrunnen siden vi var skeptiske til russerne, forteller hun.

Det skulle vise seg at de sovjetiske styrkene oppførte seg stort sett bra, men en hendelse husker Evelyn godt.

Her forlater de 3000 nordmennene gruvetunnelen i 1944.

– Jeg husker at mamma hadde pakket skoene våre i en strisekk. Russerne stjal alle skoene, forteller hun.

Lunsj med statsministeren

Hele seks måneder før resten av landet kunne det norske flagget heises i Kirkenes. Under dagens markering er Evelyn en av hedersgjestene.

Her skal hun blant annet spise lunsj med statsminister Erna Solberg.

Evelyn var elleve år da Kirkenes ble frigjort.

– Jeg gruer meg i bunn og grunn litt. Jeg tenker som så: Hva vil statsministeren spørre meg om, undrer Evelyn.

I dag ønsker mange i Kirkenes å ha mer omgang med naboene i øst. Evelyn er blant dem som er frustrert over at myndighetene i Oslo ikke er like entusiastiske.

– De er jo fortsatt skeptisk sørpå. De fatter ikke at her i nord er vi noen helt andre typer, ler hun.