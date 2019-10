75-årsjubileet for frigjøringen markeres i Kirkenes med offisielle gjester fra både Russland og Norge fredag.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov er til stede sammen med kong Harald, statsminister Erna Solberg, utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Det offisielle programmet i anledning frigjøringsjubileet foregår på Torget i Kirkenes, hvor kong Harald står i spissen for arrangementet.

Tvangsevakuert

Et viktig poeng med markeringen er at dramatikken som utspilte seg i Finnmark da krigen gikk mot slutten, ikke skal bli glemt.

Da sovjetrussiske styrker nærmet seg og Nazi-Tyskland gjorde retrett, ble befolkningen tvangsevakuert, og okkupasjonsstyrkene startet den brente jords taktikk. 17.000 bygninger ble brent ned. 50.000 mennesker ble tvangsevakuert med båt, først til Troms og deretter videre sørover.

Samtidig gjemte 25.000 mennesker seg for tyskerne. De overvintret i huler og gammer. 25. oktober 1944 befridde den røde armé gruva i Bjørnevatn. De 3.500 menneskene som hadde gjemt seg i gruvetunnelen, ble de første til å heise det norske flagget i et frigjort, norsk område.

KLAR: Benker er satt opp foran Krigsmødremonument på torget i Kirkenes dagen før markeringen av 75-årsdagen for frigjøringen av Øst-Finnmark Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Kan komme hjem

Samtidig som 75-årsdagen markeres, kaster en helt annen sak sin skygge over markeringen; Frode Berg-saken.

64 år gamle Frode Berg ble i april dømt til 14 års fengsel for spionasje etter å ha blitt pågrepet av sikkerhetspolitiet FSB i Moskva i desember 2017.

ORDKNAPP: Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov ankom Kirkenes torsdag kveld. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Da Russlands utenriksminister Sergei Lavrov kom til Kirkenes sent torsdag kveld, sa han til TV 2 at Frode Berg kan komme hjem «hvert øyeblikk».

Hva han legger i dette ville han ikke utdype, men torsdag kom det opplysninger om at benådningskommisjonen i Moskva har rådet president Vladimir Putin til å benåde nordmannen.



Dermed ligger Frode Bergs skjebne i Putins hender.

Positiv Søreide

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide er positiv til Lavrovs uttalelse om Frode Berg.

– Det Lavrov sa i går, er positivt, for vi vil jo ha Frode Berg hjem. Det har vi gitt tydelig beskjed om til russiske myndigheter, og derfor har vi jobbet på ulike måter for å få det til, sier Eriksen Søreide til NRK fredag.

– Vi bidrar til å forsøke å lette på det som er en vanskelig situasjon for Berg og familien hans. Blant annet ved å besøke ham annenhver uke i fengselet fra ambassadens side. Nå senest på mandag, sier Eriksen Søreide.

Fakta om frigjøringsjubileet: 25. oktober er det 75 år siden styrker fra Sovjetunionen gikk inn i Øst-Finnmark.

Frigjøringen av Øst-Finnmark under andre verdenskrig skjedde et halvt år før det øvrige Norge ble fritt.

Kong Harald, statsminister Erna Solberg (H), utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov deltar fredag på en markeringen av frigjøringen i Kirkenes.



Markeringen er en påminnelse om den grusomme skjebnen som ble lokalbefolkningen til del fra høsten 1944 og i månedene som fulgte.



Nazistene satte i verk «den brente jords taktikk» og tvang titusener til å evakuere da de forlot området. Okkupasjonsstyrkene brente ned og raserte så å si hele Finnmark og Nord-Troms.



2.122 sovjetiske soldater mistet livet under offensiven.

Kritisk Lavrov

Det er ikke bare Frode Berg-saken som setter sitt preg på markeringen av fredagens 75-årsjubileum. Under et bilateralt møte mellom Sergej Lavrov og Ine Eriksen Søreide skal en rekke saker diskuteres.

Fra norsk side er det viktig å snakke om samarbeidsprosjekter man fortsatt har med Russland, som søk- og redningsarbeid og miljøvern.

Lavrov har på sin side gitt tydelig uttrykk for at han ikke er fornøyd med Norges samarbeid på alle områder.

Blant annet beskylder han Norge for å være russerfiendtlige, for å drive en vill militær opprustning og for å drive alliert øvelsesvirksomhet nær den russiske grensen, i strid med Norges basepolitikk.