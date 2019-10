Vindmølleparker til havs kommer de neste 20 årene til å bli en blomstrende industri på verdensbasis med en imponerende vekstrate, mener organisasjonen.

– Havvind står nå får kun 0,3 prosent av den globale strømproduksjonen, men potensialet er enormt, sier IEAs leder Fatih Birol i en pressemelding fredag.

Men både politikere og industrien må satse mer hvis potensialet skal realiseres, framholder han.

Uttalelsen kommer i forbindelse med at IEA publiserer en ny rapport – Offshore Wind Outlook 2019 – som IEA beskriver som den mest omfattende globale studien av feltet til dags dato. Den er en del av World Energy Outlook 2019, som skal publiseres 13. november.

Investeringene i vindmøller til havs drives av fallende kostnader, politiske støttetiltak og noen oppsiktsvekkende teknologiske nyvinninger, som større vindmøller og flytende vindmøllefundamenter, ifølge IEA.

Organisasjonen, som har hovedkontor i Paris, fastslår at Europa og ikke minst Danmark er en pioner på feltet, og at kontinentet er i posisjon til å bli et kraftfelt innen offshore-vindkraft i framtiden.

Teknologien er spesielt attraktiv for Kina, som kjemper mot ekstrem luftforurensing. Der kan havmølleparker etableres utenfor landets folkerike byer mot øst og sør, ifølge IEA, som også har kartlagt hvor det vil være mest gunstig å etablere vindmøllene.

Rapporten skulle fredag presenteres i København.

