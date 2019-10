Denne uken er redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen i Tokyo i forbindelse med blant annet Tokyo Motorshow. Men i tillegg til selve bilutstillingen, får han med seg en del andre begivenheter, når han først er på plass i Japan.

Et av de mest spennende punktene på programmet, er å oppleve Nissan sin nye autonome kjøreprogram, Pro Pilot2, teste Nissan Leaf med firehjulsdrift (!) og ikke minst kjøre Nissans racingutgave av Leaf.

Men så skal det vise seg at alt ikke går heeelt etter planen.

Testbanen stengt

– Hva er det egentlig som har skjer, Vegard?

– Jo, dette er ganske spesielt. Vi har fulgt med på værmeldingen hele uken. Som du kanskje vet, har det vært rimelig heftig vær her borte i det siste. Kraftige tyfon-stormer har herjet. Heldigvis har jeg ikke sett så mye til det så langt. Men typisk nok, akkurat i dag, da vi skulle på Nissans egen testbane, så kom ekstremværet igjen.

Det er voldsomme regnbyger og kraftig vind i området.

– Ja, det er ganske heftig. Selv jeg som kommer fra Vestlandet, må innrømme at dette er over middels kraftig. Det er stiv kuling og helt vilt mye regn. Enda verre skal det visst være på testbanen. Likevel er jeg overrasket over at de velger å avlyse testingen. Forklaringen er at de ikke ønsker å risikere noe. Akkurat det at testkjøring er blitt avlyst på grunn av dårlig vær, har jeg aldri opplevd før.

Det er ikke så lett å holde kontroll på paraplyen i de voldsomme vindkastene.

Potensiell storselger

Nissan Leaf med firehjulsdrift høres sikkert besnærende ut for mange. Men det er altså ingen planer om å tilby 4x4 for vanlige kjøpere.

– Grunnen til at de har en slik spesialbygget Leaf tilgjengelig, er for å gi en forsmak på hvordan 4x4-systemet i den kommende el-SUVen deres fungerer. Nå må vi i stedet vente til det byr seg en ny anledning.

Hva el-SUVen til Nissan skal hete, er usikkert. Men konseptbilen, som ble avduket i Tokyo tidligere i uka, har fått navnet Aryia.

Produksjonsmodellen vil vises i mai – og da vil det også åpnes for bestillinger.

– Dette er naturligvis en svært aktuell bil for Norge. Konseptbilen ser virkelig bra ut – og jeg blir lovet at produksjonsmodellen skal bli veldig nært opptil det vi har fått se her. Jeg tror også vi kan forvente en kraftig batteripakke. Dessuten ryktes det at den blir ganske sprek. Den får i alle fall to motorer, en på hver aksling. Så får vi vente å se, når det slippes mer informasjon, sier Broom-Vegard.

Omtrent slik blir Nissan neste elbil - en SUV som bør ha gode forutsetninger for å selge godt i Norge.

Testkjøring likevel

– Så hva skjer nå, som du ikke skal teste hverken Pro Pilot eller firehjulsdrift-systemet?

– Vi er ute å kjører flerbruksbilen Serena e-Power, i stedet. Det er ikke en bil for det norske markedet. Men drivlinjen er interessant, likevel. e-Power betyr at det er elmotoren som driver hjulene. Forbrenningsmotoren har kun som oppgave å være en generator for å gi batteriet strøm. Egentlig et smart system. Problemet med denne løsningen, er at den ikke fritas for avgifter hjemme i Norge, slik elbiler gjør. Denne problemstillingen opplever jo en del andre merker, også. Men forbruket blir veldig lavt – fordi motoren jobber svært effektivt. Og i områder der utbyggingen av ladestasjoner er dårlig, kan dette være et godt alternativ.

Serena er ikke en bil som er tenkt introdusert på det norske markedet. 7-seteren er imidlertid svært romslig og komfortabel å kjøre.

– Selv om jeg ikke får testet Pro Pilot2-systemet, kan jeg fortelle litt om det. Vi har nemlig vært på Nissan Advanced Tech-center, like utenfor Tokyo, og fått masse informasjon. Kort sagt handler dette om at Nissan ønsker å ta et steg videre mot autonom kjøring. Vi har jo allerede Pro Pilot i dagens Leaf. Neste nivå heter Pro Pilot2 – og det er allerede tilgjengelig i modellen Skyline i Japan. Det skal etter hvert rulles ut i de andre modellene, også.

Avansert system

Totalt er syv kameraer, fem radarer og 12 sonarsensorer plassert rundt om på bilen, for å sikre 360-graders oversikt. Disse kobles opp mot et avansert 3D-kart i bilen. Nå skal bilen kunne foreta filskifte for deg, ta av fra motorveien og følge med på trafikken rundt deg, hele tiden.

– Akkurat hvor selvkjørende dette faktisk er, sammenlignet med for eksempel Tesla, har jeg altså ikke fått testet ut, fortsetter Vegard.

– Vi får satse på at det dukker opp flere anledninger til å teste både firehjulsdrift-systemet og Pro Pilot2 senere. I mellomtiden får du holde deg fast og satse på at uværet ikke blir verre.

– Ironisk nok er det meldt fint vær senere i dag, og i morgen. Vi har med andre ord vært skikkelig uheldige med timingen her. Men været får man som kjent ikke gjort så mye med, dessverre.

I Japan har de rattet på "feil" side. Men det venner man seg raskt til.

