Morales sa selv torsdag at han hadde sikret seg seieren over motstanderen Carlos Mesa. Nå melder valgkommisjonen at Morales vinner det kontroversielle valget som har utløst massive protester, gatekamper og generalstreik.

Resultatene fra valgkommisjonen viser at presidenten fikk 47 prosent av stemmene, mens utfordreren Carlos Mesa endte på 36,5 prosent etter at 99,8 prosent av stemmene er talt opp.

Reglene i Bolivia tilsier at en andre valgrunde ikke er nødvendig hvis en kandidat sikrer seg minst 10 prosentpoeng flere stemmer enn den nærmeste motstanderen.

Bolivias president Evo Morales sa torsdag at han er åpen for å holde en valgrunde nummer to i presidentvalget i landet, til tross for at han allerede har erklært seier.

Både USA, EU, Argentina, Brasil og Colombia har foreslått at det bør gjennomføres en andre valgrunde.

(©NTB)