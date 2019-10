Et par var på vei over veien med en barnevogn da en Jeep i høy hastighet kom kjørende rett mot dem. Paret hadde neppe klart å komme seg unna før bilen hadde truffet dem, men de hadde englevakt.

Inn fra venstre kom nemlig en annen bil, som hadde fått grønt lys. Denne kjørte rett inn i Jeepen, og kollisjonen sørget for at paret trygt kunne løpe til den andre siden av av veien med barnevognen.

Pheonix Police Department har publisert en video av hendelsen, der de kaller bilen som kolliderer med Jeepen «en engel», skriver NBC.

– En engel i form av en Chevy Cruze kan ha reddet livet til et par som dyttet en barnevogn over et forgjengerfelt i Pheonix, skriver politiet på Twitter.

Utrolig nok gikk det bra med alle de involverte. Politiet skriver at alt vil gå bra med den uskyldige sjåføren, mens føreren av Jeepen ble arrestert for fyllekjøring.