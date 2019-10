Arsenal - Vitória Guimarães 3-2

Det så ut til å gå mot et nytt tungt nederlag for Arsenal, men to frisparkscoringer av rekordkjøpet Nicolas Pépé reddet 3-2 og seier mot Vitória Guimarães torsdag kveld.

Først satte Pépé inn 2-2 med ti minutter igjen å spille på et frispark fra 25 meter. På overtid fikk ivorianeren sjansen igjen, denne gangen litt mer sentralt og nærmere, men nok en gang overlistet han målvakt.

– Det er etterlyst sluttprodukt av Pépé, og her leverer han, utbrøt TV 2-kommentator Espen Ween etter 2-2.

– Det er høflig applaus av Unai Emery. Han vet at Pépé har kommet inn og reddet ham i de siste minuttene, kommenterte Ween etter seiersmålet.

Pépé kom fra Lille med enorme forventninger og en prislapp på 770 millioner kroner i sommer, men han har så langt slitt med å blomstre i Arsenal.

Vitória Guimarães, som er nummer fire i den portugisiske ligaen, tok ledelsen etter åtte minutters spill da den tidligere Tottenham-spilleren Marcus Edwards lurte to Arsenal-forsvarere med en fin skuddfinte og banket inn 1-0 bak Arsenal-målvakt Emiliano Martínez.

Etter drøyt en halvtimes spill headet spissfunnet Gabriel Martinelli inn 1-1 for Arsenal, men Bruno Duarte ordnet 2-1 for portugiserne før pause.

Med et kvarter igjen å spille valgte Arsenal-manager Unai Emery å kaste inn Nicolas Pépé. Derfra og inn handlet det meste om innbytteren, som først utlignet til 2-2 på et fint frispark, før han sikret seier på et enda finere frispark.

Dermed topper Arsenal gruppen med tre strake seirer, mens Eintracht Frankfurt ligger på andreplass med seks poeng etter tre kamper.