Roma - B. Mönchengladbach 1-1

Det gikk mot seier for Roma da en ball ble headet i ansiktet på Chris Smalling – og dommeren valgte å dømme straffespark, som Lars Stindl omsatte til 1-1 for Borussia Mönchengladbach på Stadio Olimpico.

Det feilaktige straffesparket har fått Roma-leiren til å rase. Chris Smalling har allerede tatt til Twitter for å kritisere avgjørelsen.

– Utrolig at denne avgjørelsen gikk mot oss. Vi fortjente tre poeng. Jeg er så skuffet, skriver Roma-spilleren, som er utlånt fra Manchester United resten av sesongen.

Lagkameratene er også i harnisk.

– Det er en alvorlig feil som ikke kan skje på dette nivået. Det endrer resultatet, hele kampen, gruppen, sier Edin Dzeko til italienske Sky.

– Jeg kan bare ikke forstå dommerens avgjørelse. Han var så sikker på at han gjorde det rette, men jeg så den treffe Smalling i ansiktet. Da jeg så reprisen på tv, kunne jeg ikke tro at han ikke så det, fortsetter Dzeko.

Dzeko hevder Smalling hadde merker i ansiktet etter å ha blitt truffet.

– Du kan ikke gi en sånn straffe i det 95. spilleminutt. Det er uakseptabelt. Vi har tapt to poeng her, men vi kan ikke gjøre noe med det. Vi må se fremover, sier den tidligere Wolfsburg- og Manchester City-spissen.

Det er ikke VAR i Europaligaen.

– Alle så det. Jeg er sjokkert. Ingen sto i veien for dommeren, og alle så at det ikke var et straffespark, sier Federico Fazio til Roma TV.



Roma topper Europaliga-gruppen med fem poeng etter tre kamper. Det er ett poeng ned til Wolfsberger og Basaksehir på de to neste plassene. Borussia Mönchengladbach ligger på bunn med to poeng.