Sporting - Rosenborg 1-0

Rosenborg leverte en solid prestasjon, bød på noen farlige overganger og klarte å stå imot i 69 minutter i Lisboa, men så kom baklengsmålet.

Yannick Bolasie headet ballen via Even Hovland og forbi en utspilt André Hansen i RBK-målet. Det var nok for Sporting, som samtidig påførte RBK tap nummer tre i årets turnering.

Men til forandring fra de to første Europaliga-tapene denne sesongen hang Rosenborg langt bedre med mot Sporting, som sammen med PSV er regnet som det klart beste laget i gruppa.

– Det er det beste Rosenborg har prestert i Europa på veldig, veldig lenge, oppsummerte Erik Huseklepp i TV 2s studio etter kampen.

RBK spilte seg frem til flere kvalifiserte sjanser, men det skortet på presisjonen i de avgjørende øyeblikkene for både David Akintola og Mike Jensen. De for kvelden rosa-kledde trønderne hadde også ballen i tverrliggeren da Sebastian Coates klarerte ballen i en medspiller i den første omgangen.

Sporting hadde som ventet initiativet og dikterte spillet, uten at det førte til det helt store. Bortsett fra et frispark i tverrliggeren av stjernespilleren Bruno Fernandes og en god heading fra Luciano Vietto, som ble mesterlig stoppet av Hansen, var det lite futt i den portugisiske storklubben.

Det måtte litt hjelp til fra Hovlands fot for at Bolasie skulle få inn scoringen som ble avgjørende i kampen.

Sporting har ett poeng opp til gruppeleder PSV, mens RBK ligger helt sist med null poeng etter tre runder.

