TV-personligheten og komikeren Sturla Berg-Johansen og kunstneren Kaja Norum delte på Facebook torsdag kveld at de er et par.

Ti år etter at Berg-Johansen sto frem som homofil, bekrefter han forholdet til Norum.

Det var VG som først omtalte forholdet.

I en tekstmelding til avisen bekrefter Berg-Johansen forholdet.

– Den enkle kommentaren må bli: Jeg elsker henne, skriver han til VG.

Malte Sturla naken

Kunstneren Kaja Norum fikk massiv oppmerksomhet da hun malte Sturla Berg-Johansen naken.

Det oppsto da rykter om at de to var et par. På direkte spørmål om de to hadde et forhold da, svarte Norum:

– Nei, ikke som jeg vet om. Er ikke Sturla homo da?

Norum brukte nesten tre måneder på kunstprosjektet, og hun har bekreftet at at Sturla flere ganger var hos henne i Stavern for å stå modell.

Sammen med Hegseth

Sturla Berg-Johansen har tidligere vært sammen med VG-kjendisen Morten Hegseth.

De møtte hverandre under innspillingen av «Norske Talenter» i 2009.

Den da 23 år gamle Hegseth jobbet da som journalist i Se og Hør, og falt for den 18 år eldre komikeren.