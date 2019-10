– De festet så mye at politiet kom på døra

Men en spiller ønsket han at han hadde sett i a-lags drakt for Vålerenga.

– Eneste jeg har vondt av er at Zucca aldri spilte på a-laget til Vålerenga. Men jeg tror kanskje det var bra for karrieren hans. Vålerenga hadde et veldig bra lag på den tiden. Han var ung og liten og ishockeyen var annerledes. Til å være den artisten han var krevde det istid.

Nå ser Vålerenga frem mot ny arena på Jordal, som skal stå klar til seriestart 2020.

– At Vålerenga skal kjempe om noe annet enn kongepokal og seriemesterskap i nye Jordal skjer ikke. Det kan du bare glemme.