Like før klokken 20.00 torsdag kveld kom det inn meldinger om at et fly hadde problemer på Arlanda flyplass i Sverige.

– Den ene motoren begynte å brenne når flyet sto på bakken. De 25 personene om bord ble evakuert og ingen ble skadet, sier Erik Wildenstam, tjenestemann i luftfartsverket til Expressen.

Flyet var av modellen Sab 340.

– Flyet hadde to motorer og to propeller. Jeg vil tro at brannen vil bli slukket raskt. Nå handler det om å ta vare på passasjerene, sier Wildenstam videre.