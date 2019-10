Marna Haugen (38) og ektemannen Ørjan Burøe (45) var på plass på rød løper i anledning God morgen Norges 25-årsdag.

Haugen brukte anledningen som en fin start på en mer sosial periode.

I 2012 fikk Haugen den vonde beskjeden om at hun hadde fått kreft. Hun kjempet seg gjennom fire måneder med cellegift, og ble erklært frisk.

Men sommeren 2019 fikk hun igjen vite at hun hadde livmorhalskreft. På bloggen har hun delt ærlig om sykdommen den siste tiden.

Første kveld ute

I september sa 38-åringen til KK at hun måtte prioritere å spare på kreftene.

Dette har hun tydeligvis klart, for hun skinte på God morgen Norges fest torsdag kveld.

– Det er første kvelden min ute i kveld. Jeg har ikke orket sosiale sammenhenger før nå. Det blir en liten tur ut i kveld, sier Haugen til TV 2, og understreker ordet «liten».

Får støtte av ektemannen

Der Haugen er kjent som blogger og missedronning, er ektemannen Ørjan Burøe komiker. Det er nettopp derfor hun blogger under navnet «Komikerfrue».

Hun sier ektemannen har støttet henne, og at han har gitt et hyggelig løfte.

– Han sa at han kan bære meg hjem i kveld, om det trengs, sier hun.

At Haugen var blid som ei sol da hun møtte pressen, er noe hun tidligere har fått kommentarer på. I sommer skrev hun på bloggen at enkelte mener hun tar nyheten om kreften for lett. Dette er et valg hun har tatt for å ikke la sykdommen ta over livet hennes, forklarte Haugen:

«Til familien har jeg forklart, at jeg nekter å la morgendagens bekymringer ødelegge dagen i dag. Så nei, jeg tar ikke lett på ting, men jeg lar heller ikke denne helvetes kreftbehandlingen hindre meg i å ha like fine stunder som ellers. Å ha det litt gøy. Å gjøre ting jeg liker. Selv i små doser (har jeg lært).»