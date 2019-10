Uenige om rådyret Lillegutt skal få leve

Vinteren 2017-2018 dukket rådyrhannen Lillegutt opp i hagen til Tom Fredrik Klitzing for første gang, sammen med flere andre rådyr.

Klitzing så at dyret haltet på det høyre frambeinet, og fryktet at han hadde smerter. Derfor tok han kontakt med kommunens viltforvalter, Vidar Holthe.

Men rådyret kom tilbake flere ganger, og Klitzing begynte å gi det mat.

Selv om det høyre frambeinet er nærmest ubrukelig, konkluderte både han og viltforvalter Holthe med at dyret virket i god form. Selv om foten svikter og nesten ikke har bæreevne, bruker Lillegutt foten litt.

Holthe mener det tyder på at det ikke er smertefullt å bruke den skadde foten.

Viltforvalter Vidar Holthe (t.v.) i samtale med Tom Fredrik Klitzing. Holthe mener dyret har det bra og ikke trenger å avlives. Foto: Tom Rune Orset/TV 2

Elsker banan

Rådyret, som Tom Fredrik kaller Lillegutt, kommer nå nesten daglig og til alle døgnets tider. Kameraet brukes flittig, og Tom Fredrik har mellom 10 og 15 timer med opptak.

Lillegutt er blitt stadig tammere og kan lokkes til å komme å spise, selv om det er mennesker på terrassen bare få meter unna. Om sommeren får Lillegutt eple, gulrot og banan i en isboks.

– Han har blitt så veldig glad i banan. Han er det eneste rådyret jeg vet om som er glad i banan, sier Tom Fredrik.

– Det er som en god venn. Jeg håper inderlig han får lov å leve. Jeg vet at det er folk som mener han bør bli avlivet. Det synes jeg er fryktelig trist.

Mange reagerer

Siden juni har Dyrebeskyttelsen Norge fått ukentlige henvendelser fra folk som er bekymret for dyrevelferden til Lillegutt. Organisasjonens veterinærer har studert noen av videoopptakene Tom Fredrik har tatt av rådyrbukken.

Åshild Roaldseth, daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, mener dyret bør avlives. Foto: Tom Rune Orset/TV 2

– Her ser vi at den har mista all muskulatur og at beinet ikke har noen vektbærende effekt. Det er jo ikke noe enkelt liv å leve med en så dårlig funksjon i et bein, sier Åshild Roaldseth, som er daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.

Hun er rystet av videoopptakene der det er tydelig at kneet svikter og at det også har påvirket skulderen.

– Vi vurderer det slik at det er sannsynlig at dette dyret har smerte, at det får belastningsskader i motsatt skulder, og at det får belastningsskader fordi det har skjev vektfordeling. Og da tenker vi at når et dyr er skadd av mennesker, kan en gripe inn og avlive, sier Roaldseth.

– Vi avliver ikke mennesker som halter

Viltforvalter Vidar Holthe i Vestby kommune har avlivet 21 påkjørte rådyr i år. Men i dette tilfellet vil han ikke ta fram rifla.

– Hadde det vært en akutt, fersk skade hadde jeg avlivet med en gang, Her er det dukket opp etter at skaden er blitt helet med et falskt ledd som glepper. Når vi vet at det ikke er noen infeksjon eller indre organer som er skadet, ser jeg ingen grunn til å avlive det, sier Holthe.