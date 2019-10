Derfor tvang kona ham til å oppsøke psykolog

Den tidligere sykkelrytteren og programlederen Dag Otto Lauritzen (63) er villig til både å gråte og svette for å komme først over målstreken.

Før hans karriere på TV-skjermen har 63-åringen en rekke medaljer fra sin tid på sykkel.

Se Dag Otto Lauritzen i Skavlan på TV 2 lørdag kl. 22.30 og TV 2 Sumo nå.

For 34 år siden var Lauritzen i en svært dramatisk fallskjermulykke i forsvaret, som kunne kostet han beinet og i verste fall livet.

I en alder av 23 år var Dag Otto ferdig utdannet politimann og fallskjermjeger i militæret. Han var innkalt til en stor internasjonal repetisjonsøvelse på grensen til Russland i Nord-Norge i 1980.

I hoppet skjedde det noe med utstyret som resulterte i at Dag Otto lå på ryggen da fallskjermen kom ut. Fallskjermen huket tak i beinet, og i landingen ble Dag Otto alvorlig skadd.

Men kun fire år etter hadde Lauritzen jobbet seg tilbake og vant bronsemedalje under OL i Los Angeles.

– Syntes synd på meg selv

Publikum kjenner Lauritzen som blid og energisk, og med et stort konkurranseinstinkt.

Etter et VM-ritt i Japan i 1990, som han nesten vant, begynte Lauritzen imidlertid å grave seg ned i kjelleren mentalt.

– Vi var to menn alene mot mål. Han krasjet, og så krasjet jeg og ødela sykkelen. Jeg reiste meg opp og rettet på styret og ble tatt igjen av de som fikk gull og sølv i VM. Det hadde betydd mange millioner og mye prestisje. Da syntes jeg synd på meg selv, forteller han.

Måtte til psykolog

Nedturen i Japan førte til dårligere form og en svekket livsgnist.

– Da hadde jeg ett år hvor jeg kjempet litt med meg selv, uten å være klar over det. Jeg ble mer og mer stille og i dårligere form. Og kona tvang meg til å gå til psykolog, sier Lauritzen hos Skavlan.

Dette har han ingen problemer med å innrømme, og legger vekt på at det ikke er tabu å be om hjelp.

– Hvis man ikke alltid klarer å hjelpe seg selv, så må man ha hjelp og det er ikke flaut, sier Lauritzen.

Psykologen var til god hjelp for Lauritzen og han fortsatte med sykkelkarriere i to år til.

220 reisedøgn

Det har ikke vært like lett for familien å holde tritt med Lauritzen da han var proffsyklist. Tiden med Belgia som hjemmeadresse, var Lauritzen en far som aldri var hjemme. Han har to barn og et barnebarn.

– Vi bodde i et fremmed land og hadde små barn. Jeg hadde jo 220 reisedøgn i året omtrent. Og så flyttet vi hjem og det skulle bli kona sin tur til å utvikle seg og gjøre noe, forteller Lauritzen.