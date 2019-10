Ford har ikke akkurat markert seg med mange elektrifiserte biler så langt, men nå er de i gang med det som skal bli en stor offensiv. En rekke hybrider, ladbare hybrider og elbiler er på vei.

Blant de siste er en bil det er store forventninger til. Neste år kommer nemlig Ford med en sporty SUV som designmessig er inspirert av sportsbilikonet Mustang.

Vi i Broom var tidligere i år med på et stort pressearrangement i Amsterdam. Der avslørte Ford noen detaljer om bilen.

Debuterer i november

Den får blant annet svært god rekkevidde. Opptil 600 kilometer, målt etter den nye og langt strengere WLTP-målemetoden, er tallet Ford går ut med.

Nå har de også sendt ut et teaserbilde av bilen, som viser silhuetten. Blant flere detaljer ser vi tydelig at baklyktene har mye til felles med de vi finner på Mustang. Også panserlinjen har likheter med sportsbil-ikonet. For øvrig later designet til å bli ganske klassisk type sporty SUV/crossover, med fallende taklinje.

Det er også klart at bilen skal ha verdenspremiere 18. november i Los Angeles. Det betyr at Ford legger premieren til bilutstilingen som går av stabelen der da. Det er naturligvis ikke tilfeldig, i likhet med Norge er California et betydelig marked for elbiler.

Ford har et ekte ikon i sin Mustang, det bruker de også aktivt når de nå markedsfører sin kommende elbil.

Priser for folk flest

Ford har allerede åpnet for at interessenter kan sikre seg fortrinnsrett til å bli en av de første eierne. Responsen i det norske markedet skal ha vært svært god på dette.

– Vi gleder oss veldig til å få Fords nye elbil til Norge neste år. Dette er en «game changer» - med den fantastiske rekkevidden, plass som i en familiebil og med priser som gjør den tilgjengelig for folk flest, vil dette bli en nyhet som mange norske kunder vil sette pris på, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg.

Norge har deltatt aktivt i utviklingen av bilen:

Ford har havnet litt i bakleksa på elektrifiserte biler, det skal de ta igjen for de kommende årene.

Ladbar SUV neste år

– Norske kunder er de mest erfarne elbilbrukerne i verden. Vi har også et svært skiftende klima. Ford Motor Norge har derfor jobbet tett med Fords elbilteam, Ford Team Edison, og gjort en rekke undersøkelser og studier i Norge, sier Berg, i en pressemelding.

I tillegg til batteripakke som gir rekordlang rekkevidde, er det også ventet at Ford vil tilby den nye elbilen med en mindre batteripakke. Det vil bli et rimeligere alternativ, for de som klarer seg med kortere rekkevidde.

Ford investerer nå mer enn 100 milliarder kroner i elektrifisering. De vil lansere en eller flere elektrifiserte varianter av alle nye og eksisterende modeller – alt fra 48 volt hybrid, hybrid, ladbar hybrid og helelektrisk. For det norske markedet er blant annet ladbar hybrid-versjon av SUV-en Kuga svært interessant, den kommer til neste år.

Neste år kommer denne til Norge, nye Ford Kuga i ladbar utgave.

