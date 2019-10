Dette melder blant annet Sky News.

Det tredje gang Johnson forsøker å få til et nyvalg. De to andre gangene har han ikke fått flertall for det i Parlamentet.

Opposisjonspartiet Labour ønsker også i prinsippet et nyvalg, men partiet har så langt vært uenige med De konservative om når det bør skje.

Johnsons regjering har ikke noe flertall i forsamlingen, og har vært avhengige av støtte fra det nordirske unionistpartiet DUP.

Etter at flere konservative representanter enten har meldt overgang til Liberaldemokratene eller blitt ekskludert, er støtte fra DUP heller ikke nok for regjeringen.

Statsministeren hadde torsdag møte med sine ministre for å drøfte regjeringens neste skritt, opplyser Johnsons kontor til Reuters.