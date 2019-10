Partizan - Manchester United 0-1

Elleve kamper. Sju tap. 232 dager.

Så lang tid hadde det gått siden bragden mot PSG i Champions League og det som var sist gang Manchester United vant på bortebane, Men torsdag kveld ble marerittrekken brutt.

Borte mot Parizan i Europaligaen dro Ole Gunnar Solskjærs mannskap i land den etterlengtede seieren - uten å imponere på noen som helst måte.

– Det har tatt lang tid. Vi var ikke på vårt beste. Det var litt slurvete i perioder. Vi visste nok at den første seieren skulle bli 1-0 som vi måtte slite oss til. Det er sånn det var i kveld, sier Harry Maguire, som bar kapteinsbindet for United.



Scoringen kom etter at 19-årige Brandon Williams stormet inn i feltet og skaffet et straffespark, som Anthony Martial iskald sendte i nettet like før pause.



At unggutten Williams skaffet straffe skal United prise seg lykkelige over, for Partizan var det førende laget hjemme på eget gress i Beograd.

Bortsett fra heading fra Scott McTominay og et stolpeskudd fra Jesse Lingard skapte United lite. Partizan hadde også et skudd i stolpen i den første omgangen, før de dominerte fullstendig etter hvilen.

United ble spilt meget lave og hadde stort sett samtlige spillere bak ballen når Partizan hadde den. Vertskapet produserte flere store sjanser, men uten at trykket og mye ballbesittelse resulterte i scoringer.

At det endte 15-5 i sjanser gir et god bilde av hvordan kampen så ut.

– United vinner på bortebane uten å gjøre en spesielt god kamp. De blir reddet av at Partizan lager et billig og klønete straffespark, og at Partizan er ineffektive, sa Nils Johan Semb fra kommentatorplass.

1-0-seieren gjør at United kan avansere fra gruppen med hjemmeseier over Partizan i neste runde.

Artikkelen oppdateres.