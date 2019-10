De uheldige og relativt spesielle konsekvensene av et fall under en treningsøkt, gjorde at Ingrid Landmark Tandrevold måtte reise hjem tidlig fra samling i Anterselva.

– Jeg skulle egentlig fortsatt vært i Anterselva på samling, men jeg reiste hjem i går. Det gikk egentlig skikkelig bra og jeg var i flyten. Vi hadde en veldig bra hardtøkt, sier Landmark Tandrevold på sin YouTube-konto.

– Det var bra trøkk, men dagen etter ble jeg matforgiftet, forklarer hun.

Det var et fall som ble skjebnesvangert, men ikke på den måte det pleier å skje.

– Jeg snublet på løpetur, og fikk kubæsj eller noe annet ekkelt i kjeften, tror jeg.

Det ufrivillige inntaket av noe ekkelt satte henne helt på sidelinjen.

– Jeg ble helt slått ut i to dager. Så prøvde jeg meg på en liten treningsøkt, sier Landmark Tandrevold.

I en video fra den økten, forteller hun hvor blytungt det var å få kroppen i gang igjen etter sykdommen.

– Det er som en lasagne som har falt i bakken og blitt liggende. Sånn føler jeg meg nå, beskriver hun.

Dermed ble det en tidlig hjemtur for 23-åringen.