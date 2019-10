24. oktober 1994 gikk God Morgen Norge på lufta for aller første gang. Den gang var det Ivar Steen-Johnsen og Kjersti Bache som var programledere.

Sammen med kokk Wenche Andersen skulle de sørge for å gi seerne en god start på dagen.

Torsdag fyller altså det folkekjære programmet hele 25 år, og jubilanten feires med en storslått kjendisfest på restauranten LingLing på Aker Brygge i Oslo.

Se bildekarusell av de festkledde kjendisene øverst i saken!

Det er tidligere Idol-general Jan Fredrik Karlsen som har tatt på seg ansvaret for å stelle i stand begivenheten.

– Det blir en voldsom porsjon av entusiasme og glede og vi er her for å feire hva God Morgen Norge faktisk betyr for oss i Norge, sa Karlsen tidligere torsdag.