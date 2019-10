Anna Rasmussen avslører ukjent graviditet – tok abort

Det er to år siden blogger og trebarnsmor Anna Rasmussen (23) sist figurerte i offentligheten.

Da deltok hun i Camp Senkveld og skulle være med i Skal vi danse.

Slik gikk det ikke – Anna trakk seg fra dansekonkurransen og avlyste et planlagt bryllup med forloveden Jan Lossius (26). Så ble det stille.

– Det var flere ting som bare ramlet sammen på likt, og til slutt var det for stort til å kunne bære. Jeg ønsket ikke å leve mer, og Jan så det, sier en åpenhjertig Anna Rasmussen til God kveld Norge.

– I fjor tok jeg for første gang i mitt liv kontakt med en psykolog, og det har vært veldig bra for meg, sier Anna.

Dorthe Skappel (56) og God kveld Norge møter Anna hjemme i Søgne i Vest-Agder.

Bar på en hemmelighet

I oktober i fjor hadde Anna endelig krefter til å gjennomføre bryllupet. Men også det ble annerledes enn hun hadde sett for seg.

– Det var ikke så rosenrødt og perfekt som jeg trodde og håpet, og som alle forteller om, sier hun.

Anna bar nemlig på en hemmelighet da hun gikk ned kirkegulvet. Midt i kaoset og planleggingen av den store dagen, oppdaget hun nemlig at hun skulle ha barn. Igjen.

– Midt oppi det hele så viser det seg at jeg er gravid, igjen, for fjerde gang i mitt liv. Jeg ble glad, samtidig som jeg visste at det ikke var rett der og da, sier Anna.

Hun valgte å ta abort. Det er en avgjørelse hun siden har tenkt mye på.

– Jeg skulle ønske at jeg på en måte ikke hadde gjort det. Det som er vanskelig nå, er at jeg har vært så veldig åpen om at jeg har kjempelyst på en til. Og nå får hele verden vite at jeg har valgt ett vekk, sier Anna.

– Så du er redd for konsekvensene der ute?

– Ja.

Deler historie

Også Dorthe Skappel kommer med en avsløring i møtet med bloggeren.

– Jeg har tatt en abort selv. Det var en avgjørelse som jeg ikke har tenkt på siden. Jeg har egentlig ikke hatt behov for å dele det med noen. Hvorfor vil du dele det med andre?

Anna forteller at hun egentlig hadde tenkt å holde det hemmelig, men under arbeidet med hennes andre bok, «Bare Anna», ble hun plutselig sikker.