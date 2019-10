Da treneren ga Haaland muligheten, skapte det bruduljer i spillerstallen

Erling Braut Haaland er på alles lepper etter en fenomenal sesongstart med status som Champions League-toppscorer etter seks mål på de tre første kampene for Salzburg.

– Han var egentlig god fra første trening. Jeg har alltid visst at han ville nå langt, men jeg kunne ikke ane at han skulle nå så langt allerede nå, sier Alf Ingve Berntsen til TV 2 dagen etter at hans tidligere elev satte inn to scoringer mot Kalidou Koulibaly og Napoli.

Berntsen var trener for Haaland og hans jevnaldrende allerede fra spisskometen var seks-sju år og opp gjennom ungdomsårene.

– Dette er en gutt med et spesielt talent for det han holder på med. Han har jobbet steinhardt over mange år, han er kjempeseriøs når det kommer til kosthold og søvn og han har tatt gode klubbvalg. Han har også hatt veldig gode medspillere og trent mye uorganisert. Forhåpentligvis har han også hatt gode fellestreninger, sier Berntsen.

Haaland-tillit skapte bruduljer

Haaland fikk debuten for Brynes A-lag i Obos-ligaen allerede som 15-åring. Etter kort tid kom Berntsen inn som trener for Haaland også på A-laget.

– Han debuterte kampen før jeg begynte, men jeg brukte ham en del. Allerede da hadde han en nese for mål og var god i boksen, selv om det fysiske ikke var helt på plass. Hadde han blitt satt opp i riktig situasjon, ville han scoret mål allerede da. Det uheldige var at han ikke fikk mange sjanser, sier Berntsen, som forteller at bruken av Haaland skapte uro i spillerstallen.

– Selvfølgelig blir det litt bruduljer når etablerte spillere blir utfordret av en 15-åring. Det var ikke bare Erling, men også andre unge fikk plassen. Jeg vil tro at det er derfor styret ville at jeg skulle ha jobben. Det skaper støy når en uferdig 15-åring får spille. Det skaper støy, ikke bare i Bryne. Det var jeg fullt klar over, forteller Alf Ingve Berntsen.

Haalands tidligere trener, som nå jobber for Bryne videregående skole, mener er det er forventet at spillere utenfor førsteelleveren er misfornøyde.

– Sånn er det nå, og sånn har det vært til alle tider, mener Berntsen.

Khalili: – Læringskurven var bratt

Aram Khalili var blant de etablerte spillerne i Bryne-stallen i 2016. Han så kampen mot Napoli og synes det er veldig gøy å se sin tidligere lagkamerat.

– Det aldri noen tvil om at han skulle lykkes med den mentaliteten og med den lysten og gleden over å vinne. Han var en «vi»-spiller, ikke en «jeg»-spiller. Han ville vinne med laget sitt. Det viste han også i intervjuet etter kampen mot Napoli, der han var forbannet over at de ikke fikk mer ut av kampen, sier den nåværende Jerv-angriperen til TV 2.