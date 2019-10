Det skriver Bergens Tidende.

I etterkant av at arrangørselskapet Bergen 2017 AS gikk konkurs, kom det inn 114 uprioriterte krav på til sammen 98 millioner kroner.

Nå har konkursboets revisor (KPMG) gått gjennom samtlige krav for å gjennomføre en såkalt fordringsprøving. Det betyr at revisor forsøker å finne dokumentasjon som kan bekrefte at kravet er reelt. Konklusjonen er nedslående for mange av de store kreditorene.

I denne jobben har de sett på regnskapene, intervjuet tidligere ansatte i Bergen 2017 AS og innhentet korrespondanse og annen dokumentasjon fra kreditor. Borevisor innstiller på at 66 av totalt 98 millioner kroner innmeldte krav avvises.

Norges Cykleforbund kommer dårligst ut. De har meldt inn krav på til sammen 21 millioner i boet, og revisor har innstilt på å godkjenne krav på 767.000 kroner.

