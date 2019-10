Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem på Lørenskog 31. oktober i fjor.

Nå bekrefter politiet at de har funnet blod i boligen som stammer fra kvinnen.

– Vi kan bekrefte at det er funnet mindre mengder blod fra Anne-Elisabeth i boligen. Jeg velger å kommentere dette nå, slik at vi unngår ytterligere spekulasjoner. Funnet er ikke nødvendigvis spesielt oppsiktsvekkende, siden hun bodde der. Men det er en naturlig del av vår jobb å finne ut av hvilken betydning sporet har for saken vi etterforsker, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til VG.

Saken oppdateres!