– Jeg har sjelden følt meg så tøff

– Det er egentlig todelt. For det første så er det viktig for min egen del. Jeg må kunne disse tingene ordentlig. Da ser det ut som jeg kan det ordentlig, men det gir også en følelse for meg som skuespiller. Det at jeg har en styrke og trygghet i det, sier skuespilleren.

Han ser bort på Audun, før han legger til.

– Også er det viktig at du og dine kolleger ikke ser på det her og tenker «herregud, det her ble helt feil». Da ville det ikke føltes bra.

Tøff prosess

Etter å ha filmet lange dager inne i en røykfylt tunnel og med opptreningen i forkant, så har Harr endret tankegangen når han kjører inn i tunneler.

– Det tøffeste er å sette seg inn i den situasjonen, og hva det innebærer å havne i en tunnelbrann. For det er ikke småtteri, dessverre. Det at man rett og slett er overlatt til seg selv, det er ganske sterkt, sier Harr.

– Jeg har en litt annen tanke når jeg kjører inn i tunneler nå enn før denne filmen, fortsetter han.

«Tunnelen» har premiere på kino 25. desember og du kan se hele traileren øverst i saken.