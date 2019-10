– Han (Trump) tror ikke på klimaendringer. Han har sagt offentlig at han mener det er kinesisk humbug, sier John Kerry om president Donald Trump.

TV 2 møtte Kerry under havkonferansen Our Ocean torsdag. Kerry var utenriksminister i Barack Obamas regjering fra 2013 til 2017.

Kerry legger ikke skjul på at han er kritisk til den sittende presidentens holdning i miljøspørsmål.

– Han (Trump) har reversert mange fornuftige restriksjoner på utslipp. Han er på mange måter i krig med ideen om klimaendringer. Han fornekter vitenskap, han fornekter fakta, og det mener jeg er en stor utfordring for oss alle, sier Kerry.

Har større perspektiv

Samtidig advarer Kerry mot å bli for fiksert på Trump.

– Vi må gå inn i spørsmålene og gjøre ting som må gjøres. Det er verdien av en konferanse som dette, og gode ting vil skje som et resultat av denne konferansen, sier Kerry.

John Kerry har lenge vært kjent for sitt klimaengasjement. I april 2016 signerte han Paris-avtalen på vegne av USA. Avtalen forpliktet USA til å kutte utslippene av drivhusgasser med 28 prosent i 2025 sammenlignet med 2005-nivåene.

Donald Trump gjorde det tidlig klart at han ville trekke USA ut av avtalen. Dette slo presidenten uomtvistelig fast under en energikonferanse i Pittsburgh torsdag, melder BBC.

Trump beskrev avtalen som en dårlig deal og slo fast at hans fossil-vennlige politikk har gjort USA til en supermakt innen energi.

Vil påvirke velgerne

Samtidig jobber John Kerry med å øke amerikanernes bevissthet rundt klimaendringer.

– I løpet av noen uker vil en gruppe annonsere et nytt initiativ for å bedre forståelsen av klimaet slik at folk forstår hvor kritisk det er for deres liv og at klimasaken teller når de skal stemme. Jeg mener det er nøkkelen i et demokrati – man har muligheten til å organisere seg og vi skal prøve å få ut så mye informasjon som mulig til så mange som mulig om hva som skjer og hva farene er, sier Kerry til TV 2.

John Kerry ønsket ikke å svare på spørsmål om riksrettsprosessen mot Trump eller om demokratiske presidentkandidater.

– Jeg ønsker ikke å gå inn på innenrikspolitiske temaer, sier Kerry.