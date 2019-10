Dette sier Raja internt om lederjobben i Venstre

Vil ikke utelukke noe

Da Guri Melby for ni dager siden sa til TV 2 at hun stiller seg til disposjon, sa Raja i en kommentar at han hadde «anmodet samtlige om å eventuelt meddele hva de har på hjerte om posisjoner i partiet til valgkomiteen, og ikke ta det gjennom media. Det står jeg fortsatt på.»

– Jeg har sett at alle andre har klargjort sitt syn og det har vært mange medier som har vært på meg for å få klargjort hva jeg har meddelt valgkomiteen, sier Raja nå.

– Det var greit å offentliggjøre at jeg har stilt meg til disposisjon.

– Betyr det at du ønsker deg inn i ledertrioen?

– Det betyr at jeg overlater dette spørsmålet til valgkomiteen. Jeg tror det er lurt å gjøre at alle politikere som er interessert i å bidra for Venstre at hvis valgkomiteen stiller dem et spørsmål, så stiller man seg til deres disposisjon. Så er det viktig at man verken stiller noen krav og viktig at man ikke utelukker noe. Vi må dem gjøre jobben de er satt til å gjøre og jeg har full tillit til at de vil gjøre det på en ordentlig måte.

– Men ønsker du deg inn?

– Det som er viktig for meg er at de skal få ro til å gjøre den jobben de er satt til å gjøre. Så er det vår jobb som politikere å stille oss til disposjon til ulike verv de måtte trenge oss i. Det har jeg gjort, så har jeg ingen krav til valgkomiteen så utelukker jeg heller ikke noe.

Utfordrer ikke Skei Grande

Samtidig får TV 2 opplyst at Raja internt har gitt uttrykk for at han ikke vil utfordre Skei Grande om hun blir innstilt til gjenvalg.

TV 2 er kjent med at han til støttespillere skal ha sagt at han ikke vil at de skal peke på han som utfordrer til Skei Grande, men som en kandidat til ledertrioen.

På spørsmål om han ønsker at Skei Grande fortsetter, sier han:

– Jeg håper Trine Skei Grande fortsetter som partileder, så lenge hun ønsker det. Og jeg har sagt at så lenge trine vil fortsette, så kommer jeg til å støtte henne i det og gjør det også i fortsettelsen.

– Mener du hun gjør en god jobb som partileder?

– Jeg tror det er viktig at vi stiller opp for lederne vi har. Trine har stått på for partiet og bidratt til at vi har kommet over sperregrensen flere ganger. Jeg jobber tett sammen med Trine og det kommer jeg til å gjøre også i fortsettelsen. Utover det har denne jobben blitt overlatt til valgkomiteen, sier Raja.