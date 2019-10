Polestar er et av verdens yngste bilmerker. Navnet har imidlertid røtter flere år tilbake i tid. Polestar har lenge drevet med tuning av Volvo-modeller. Men nå er de skilt ut som et søstermerke til Volvo og skal stå på egne bein.

Ikke overraskende handler det her om elektrifiserte biler. Og da er det norske markedet naturligvis svært relevant.

Interessen for Polestar har vært stor her hjemme, og denne uken åpner merket sitt første europeiske showroom, midt i Oslo sentrum.

Vi i Broom fikk en sniktitt dagen før dagen. Polestar skal etter hvert etablere seg i flere norske byer, men de starter altså i Oslo.

Førproduksjons-bil

Polestars nyansatte Norges-sjef Alexander Hørthe ønsket velkommen og forteller om svært god respons for merket så langt.

Alexander Hørthe har en fortid i Tesla. Nå er han hentet til Polestar, for å lede satsingen i Norge.

– Vi har akkurat unnagjort et roadshow til Stavanger, Bergen og Trondheim. Jeg er overveldet over hvor mange som kom for å se bilen. Noen måtte vente opptil en time for å få sitte i Polestar 2. Det sier noe om interessen rundt denne bilen, sier Hørthe.

Polestars første modell er den ladbare hybriden 1, og det er en bil det ikke skal selges mange av i Norge. Denne bilen er mest av alt et utstillingsvindu for design og teknologi og skal bare produseres i 500 eksemplarer årlig.

Det er elektriske Polestar 2 som blir volummodellen. Produksjonen har ennå ikke startet opp ved fabrikken i Kina. Det eksemplaret som nå står i Oslo er en førproduksjons-bil.

Det er høyt under taket i Polestars showroom i Oslo sentrum.

Fra damer på 24 – til menn over 70

– Slik det ser ut nå, får vi biler til Norge i mai/juni neste år. De som legger inn reservasjon nå, får bilen sin til neste år. Hva som videre skjer med leveringer er vanskelig å si på nåværende tidspunkt, sier Hørthe.

– Vet dere noe om hvem kundene er?

– Det som har overrasket meg litt underveis på roadshowet er hvor bredt sammensatt kundegruppen er. Vi har møtt alt fra unge damer på 24, til menn over 70. De lurer på ulike ting, men felles er at de er nysgjerrige på Polestar som produkt. Og for oss er det naturligvis viktig å nå bredt.

Polestar 2 er søstermodellen til Volvos første elbil, XC40. Lanseringsmessig kommer 2 noen måneder før elektriske XC40.

Billigst i Norge

Tidligere i høst gikk Polestar ut med prisene på elbilen 2. Det er hyggelig lesning for oss nordmenn. Vi får nemlig den desidert laveste prisen på bilen.

I Norge skal Polestar 2 koste fra 469.000 kroner. I Sverige er prisen til sammenligning på 659.000 svenske kroner, tilsvarende rundt 610.000 norske kroner.

I EU-landene Tyskland, Nederland og Belgia starter Polestar 2 på rundt 590.000 kroner. Mens prisen i Storbritannia er på 49.900 pund, eller rundt 564.000 kroner.

Polestar går for øvrig ut med tilbud om gratis service og vedlikehold de tre første årene. De skal også tilby hente- og leveringsservice, når bilen skal inn på verksted.

Det er ikke så vanskelig å se slektskapet til Volvo i fronten, de to merkene deler da også mye teknologi.

408 hestekrefter

Polestar 2 har en offisiell rekkevidde på 500 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Med det plasserer den seg mot toppen av denne klassen.

Batteripakken er på 78 kWt. Bilen har to elmoterer og firehjustrekk. 408 hestekrefter skal gi 0-100 km/t på under 5 sekunder.

Foruten i Oslo, skal Polestar også etablere seg i Stavanger, Bergen og Trondheim. De skal utnytte Volvos anlegg i Norge for å tilby service og tjenester.

