Torsdag holdt kronprinsen et innlegg under den store havkonferansen Our Ocean, som arrangeres i Oslo.

Her fortalte han blant annet om hvordan han med egne øyne har sett hvordan hele samfunn trues av stigende havnivå i Tonga, Fiji og Samoa i det sørlige Stillehavet.

– Klimaendringer er konkrete og eksistensielle i de små øystatene i Stillehavet. Vi er alle i samme båt, eller i samme kano, som de sier i Sør-Stillehavet, sa Haakon.

Havet betyr mye for kronprins Haakon og familien. Under innlegget viste han bilder av barna når de surfer, og kong Harald er en ivrig seiler.

– Det går en blå linje gjennom historien vår. Det er der vi har fått maten vår og har hatt jobben vår, og det er også der vi har hatt muligheten til å reise til andre kulturer og oppleve andre deler av verden, sier kronprins Haakon til TV 2.

– Viktig arbeid

Plast i havet er et problem som vies mye oppmerksomhet under konferansen. Mange privatpersoner har engasjert seg i strandryddingsaksjoner, men det aller meste av plasten synker og ender opp på havets bunn. Kronprinsen mener likevel det er viktig å plukke plast langs strendene.

– Jeg mener at det faktisk hjelper faktisk, det er viktig at vi plukker plast langs strendene våre. Heldigvis er det tusenvis av nordmenn som har gjort det de siste årene, så det er veldig viktig arbeid. Men vi må gjøre mer enn det. Det er mange initiativer som jeg håper vil komme ut blant annet av denne konferansen som kan føre oss i riktig retning, sier kronprinsen.

– Er du selv flink til å plukke plast når du er ute på strendene?

– Vi prøver det. Særlig hun jeg er gift med er veldig flink til å plukke plast, så jeg har blitt med i dragsuget der. Og jeg er opptatt av det også. Jeg synes det er fint at vi ser rundt oss og passer på at vi prøver å gjøre vår lille del for at det skal være rent og fint.

Sjaman-bok

Den siste tiden har Märthas kjæreste Durek Verrett fått mye oppmerksomhet på grunn av en ny bok der han blant annet skriver at kreft er «selvpåført». Boken skulle egentlig gis ut på norsk i slutten av måneden, men Cappelen Damm stanset utgivelsen.

Torsdag kom Durek med kritikk av norsk presse, som han mener mobber ham og Märtha.

Kronprins Haakon ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2.

– Det tenker jeg får være en avgjørelse forlaget tar, sier han.