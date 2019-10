Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) møtte torsdag i Stortinget for en redegjørelse av bemannings- og beredskapssituasjonen i politiet.

Det har vært skepsis til politireformen i opposisjonen, og Kallmyr er klar på at ting må bli bedre.

– Vi erkjenner, også ovenfor Stortinget, at vi ikke er i mål. Ikke på langt nær, sier Kallmyr.

Lang responstid

Kallmyr mener også at responstiden ikke er bra nok mange steder.

Kravet til responstid er 11 minutter på steder med over 20.000 innbyggere.

Den reelle responstiden flere steder er 13 minutter.

– Regjeringen har fremmet et forslag om 350 millioner ekstra til politiet i statsbudsjettet. Dersom vi hadde ment det var perfekt, ville vi ikke gjort det. Vi må han mer politifolk i politietatene rundt om i Norge, sier Kallmyr.

– Vi mener politiet må få flere resurser, understreker han.

Kallmyr viste også til ambisjonen om 2 politifolk per 1.000 innbyggere i løpet av 2020.

Det målet er ikke nådd, men antallet har økt fra 1,71 ved utgangen av 2013 til 1,95 i første kvartal i år, opplyste statsråden.

Ifølge Kallmyr vil det være mulig å nå 2,13 per 1.000 innbyggere innen 2025.

Legger ned studieplasser

Det er også besluttet å redusere antallet studieplasser for nye politifolk. De siste årene har mange nyutdannede slitt med å få seg jobb.

I denne prosessen har Kallmyr fått kritikk for detaljstyring.

– Det er slik at dersom vi for eksempel hadde ønsket å legge ned Stavern, ville vi lagt ned et utdanningssted, og vi trenger en beredskap for å kunne ta inn flere politistudenter dersom det blir nødvendig, sier han.

Han viser til Sverige, der de nå trenger stadig flere politifolk, som følge av ny type kriminalitet som kommer til landet.

– Dersom vi havner i en slik situasjon, kan vi måtte øke antallet studieplasser igjen, sier han.

Han sier det også vil satses mer på master-studenter med spesialkompetanse.

– Det finnes veldig god kompetanse utenfor Oslo, så det er et mål for oss å ta hele landet i bruk.