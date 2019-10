Eirik (28) ledet Grorud til historisk opprykk med Barcelona-inspirert fotball

– Jeg har jobbet i Norsk Toppfotball i seks år der jobben min egentlig har vært å studere verdens beste lag. Jeg har tatt med meg mye derfra. Angrepsfotballen er mye motivert av Spania, Barcelona og Manchester City. Vi kopierer ikke alt 100 prosent, men vi har hurtige kanter som kan true bakrom og ballsikre midtbanespillere. Vi ønsker å gå i den retningen. Men vi er også inspirert av forsvarsspillet til Atletico Madrid. Vi henter mye fra andre lag vi ser på, som FC København og det høye presset til Red Bull Salzburg, sier Kjønø.

Han forteller at Grorud bruker mye tid på å dyrke spillestilen på treningsfeltet.

– Vi er et spillende lag. Det har vi vært veldig lenge. I tillegg har vi fått inn litt mer kynisme og struktur i det defensive de siste årene. Det har gjort at vi slipper inn mindre mål. Vi ønsker å styre og dominere kampene. Vi ønsker å ha ballen, gjenvinne høyt og spille gjennom ledd sentralt i banen. Det er mangfold i laget vårt. De fleste er groruddøler. Mange har utenlandsk opprinnelse. Vi har noen ballkunstnere som kan gjøre det lille ekstra, men alle er lagspillere. Vi har vinnertyper, men også spillere som kan leke litt og skape den ubalansen vi trenger for å score mål, sier Kjønø, som røper noe av hemmeligheten.

– Vi jobber mye med video. Vi ser kampene vi har spilt. Vi har spillerutviklere i teamet som jobber på feltet. I tillegg har vi noen faste øvelser vi kjører hver uke. Det går på spillestil. Det er alltid spill-motspill på trening, og øvelsene er rettet inn mot spillestilen, sier han.

– Vi skjønte ikke hva som skjedde

I Stjørdals-Blinks divisjon var det ventet at Fredrikstad ville få tøff kamp om opprykket fra Egersund, Arendal og Bryne. Levanger og Hødd var nevnt som outsidere.

I stedet tok trønderne innersvingen på alle.

Vikvang beskriver sesongen som surrealistisk. Han mener den gode seriestarten var avgjørende for at resten av sesongen endte med toppkamp. Blink-treneren forteller at laget etter hvert fikk en mental flyt som forsterket seg for hver kamp.

MÅLMASKINER: Stjørdals/Blink har scoret godt over 60 mål denne sesongen.

– Jeg synes prestasjonene og resultatene våre har vært fortjent. Det er vi som har prestert best totalt sett. Først og fremst handler det om en fantastisk spillergruppe. Spillerne har kvaliteter, men det er en voldsom drive til å bli bedre og utrette noe sammen. Vi har hatt fem fellestreninger i uken pluss egentrening. Det er der hovednøkkelen ligger.

– Vi fikk en god start. Vi slo Arendal 4-0 på bortebane helt ut av det blå i serieåpningen. Vi skjønte ikke hva som skjedde, og jeg tror heller ikke Arendal skjønte hva som skjedde. Så vant vi 4-0 mot Levanger i kampen etterpå. Da var vi plutselig inne i en stim der både trenere og spillere kunne konsentrere seg om å videreutvikle det vi allerede hadde startet på. Vi slapp å spekulere i hva vi gjorde feil og hva som måtte gjøres annerledes. Vi har hatt flyt hele sesongen, konstaterer han.

Stjørdals-Blink har ikke hatt ressurser i nærheten av konkurrentene. Det mener Vikvang kan ha vært en fordel.

– De spillerne vi har spiller for knapper og glansbilder sammenlignet med en del andre klubber, men de har kvaliteter og er gode fotballspillere. Når det er utgangspunktet - at spillerne er like gode eller tilnærmet like gode - så tror jeg det er en fordel å komme fra en klubb med litt mindre ressurser. Da slår med nedenfra. Det er mye lettere å angripe ting enn å forsvare ting, analyserer han.

– Rutinerte ringrever

Grorud-trener Kjønø mener spillerne som er kommet til klubben har bidratt til at laget har tatt nye steg, men fremhever også den rutinerte stammen.

– Det er veldig mange klubber i dette området, og mange av de klubbene har mer penger å tilby spillere. Vi må treffe på spillerlogistikken. Vi har beholdt en stamme som har vært her i mange år. Vi har jobbet med en spillestil over 7-8 år. Den sitter i ryggmargen på de som har vært her lenge. De nye spillerne kommer ganske fort inn i spillestilen fordi vi bruker mye tid på det. Det er spillere i garderoben som kan det veldig godt. De unge spillerne har tilpasset seg hierarkiet og spillestilen, og de bidrar med alt det de kan, forteller han.

I sommer forsvant sågar en av spillerne til Eliteserien.

VIKTIG MANN: Kaptein Preben Mankowitz har styrt Grorud-skuten til opprykk. Foto: Terje Pedersen

– Vi hentet inn Oliver Edvardsen fra Vålerenga. Han tok store steg og var vår toppscorer frem til sommeren. Da ble han hentet av Stabæk. Det er en spennende ung spiller som jeg tror kan bli en veldig god signering for Stabæk. Han ble kanskje litt for god litt for fort. Ellers har vi rutinerte ringrever som Preben Mankowitz, Faysal Ahmed, Martin Høyland og Glenn Harviken som leverer stabilt over tid i hver kamp. De er ledere i garderoben. I tillegg har vi hatt spillere på lån, som Thierry Dabove. Han har scoret nesten ett mål i snitt. Oscar Aga fra Stabæk er en talentfull spiller. Men først og fremst er det de stabile prestasjonen fra de rutinerte spillerne som har vært viktig for oss, understreker han.

Kjønø er realist og skjønner at det blir en kamp for å overleve i Obosligaen.

– Vår fordel er at vi har bra kontinuitet og unge spillere som blir bedre og bedre. Hvis vi får en god vinter kommer mange til å bli bedre. Lag mer flere rutinerte spillere vil ikke få den samme utviklingen. Når vi er i Oslo og rykker opp får vi ganske enkel tilgang på veldig mange gode spillere uten at vi må betale dyrt. Hvis vi rykker opp kommer vi til å slite, men vi vil ha gode muligheter til å holde oss, sier han.

– Rå målscorere

Blink-trener Vikvang tror laget hans er godt nok til å havne et sted mellom 7. plass og 12. plass i Obosligaen. Treneren mener det er flere spillere som har utmerket seg i opprykkssesongen.

– Vi er et lag med en voldsom angrepsvilje. Vi har en tydelig spillestil der spillerne er trygge på hva de skal gjøre offensivt og defensivt. Vi har en veldig god keeper som er veldig god i det oppbyggende spillet. Han er førsteangriper i tillegg til en god skuddstopper. Vi har et lag med komplementære ferdigheter, og vi har noen rå målscorere helt på topp, sier Vikvang, og utdyper:

– Mats Lillebo har scoret godt over 20 mål. Sondre Stokke har scoret tett oppunder 20. De har gitt oss veldig mange målpoeng. Niklas Frenderup, keeperen som kom i sommer, har vært helt avgjørende i noen kamper. Jeg synes vi har hatt en sentral midtbane (Jakob Tromsdal, Sander Kartum og Sondre Sørløkk) som har holdt høyt nivå. Det er mange som stått frem på ulikt vis, men det er klart at de som scorer målene blir lagt merke til, sier han.