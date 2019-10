Det opplyser etterforskningsleder i Spesialenheten for politisaker, Knut Wold til TV 2.

– Vi har fått bistand av Kripos til å foreta åstedsundersøkelser. I forbindelse med dette har de funnet et prosjektil på et bakeri, og vi regner med at det er politiet som har avfyrt dette, sier Wold.

Spesialenheten for politisaker har avhørt fire tjenestemenn, og disse har status som siktet.

Det var VG som omtalte saken først.

– Siktelsen kommer på bakgrunn av at tjenestevåpnene deres er beslaglagt, sier han.

Spesialenheten opplyser at de ikke har fullstendig oversikt over hva som har skjedd, og hvor mange skudd som er blitt avfyrt.

– Vi kommer til å foreta flere avhør, også av vitner. Deretter vil vi gå gjennom de bevisene Kripos har samlet inn, sier Wold.

– Vi har avhørt tjenestepersoner som har avfyrt skudd. De har status som siktet fordi vi har tatt beslag i tjenestevåpnene deres, sier han til avisen.

Spesialenheten opplyser at de har funnet kulehull i vinduet på bakeriet Backstube på Torshov.

– Vi regner med at skuddene ble avfyrt av politiet, sier Wold.

En 25 år gammel kvinne og en 32 år gammel mann er siktet etter hendelsen. Begge de to siktede fremstilles for fengsling i Oslo tingrett torsdag ettermiddag.

