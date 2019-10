Hanne (62) har levd uten strøm i fire måneder

Varildbakken sier det har gått greit å leve uten strøm, men understreker at det ikke er slik hun ønsker å ha det.

– Jeg vil gjerne ha strøm. Det er AMS-måleren jeg ikke vil ha, sier Varildbakken til TV 2.

Det er et krav at alle strømkunder i Norge skal ha en automatisk strømmåler (AMS). Fristen for å installere slike målere var i utgangspunktet 1. januar 2019. Målerne gir forbruker og nettselskap nøyaktig informasjon om forbruket.

Men innføringen av AMS-målere har ikke skjedd uten motstand. Flere har nektet nettselskapet å installere nye målere.

I ytterste konsekvens kan strømmen bli stengt hos kunder som nekter. Det var det som skjedde i Varildbakkens rekkehusleilighet i Kongsvinger 18. juni.

– Jeg er bekymret både på grunn av strålingen fra måleren og fordi den lagrer data om strømforbruket, sier Varildbakken.

Det var avisen Glåmdalen som først omtalte saken.

Ble dårlig

62-åringen forteller at hun ble dårlig og sengeliggende i nesten to måneder da naboene fikk slike målere. Hun sier at hun er blitt overfølsom for stråling og har blant sluttet å bruke wifi. Å ha en strømmåler med sender i hjemmet er uaktuelt for Varildbakken.

I Hedmark og Oppland har 22 Eidsiva-kunder fått kuttet strømmen på grunn av motstand mot de nye strømmålerne. Det skriver avisen Glåmdalen, som først omtalte Hanne Varildbakkens strømløse tilværelse.

62-åringen går nå en mørk og kald årstid i møte – uten strøm i stikkontakten. Vedfyring og en gassovn sørger for varme i huset. Hun varmer vann på gasskokeplater og har en hyttedusj som fungerer bra. Mobiltelefonen lader hun i bilen, og nå har hun gått til anskaffelse av oppladbare batterier som trolig kan få liv i TV'en.

– Nå var ikke jeg noen veldig ivrig TV-titter fra før, så det går greit. Men vaskemaskinen og oppvaskmaskinen får jeg ikke brukt, sier 62-åringen.

Kan få fritak

NVE har ikke noe tall på hvor mange som har fått stengt strømmen på landsbasis, opplyser seksjonssjef Guro Grøtterud i NVE. Hun forklarer at AMS er et viktig ledd i moderniseringen av kraftsystemet.

– For forbrukeren åpner dette blant annet muligheter for en mer økonomisk styring av eget forbruk, og for salg av egenproduksjon. For nettselskapet gir informasjonen mulighet til å drifte nettet på en mer optimal måte – noe som på sikt vil bidra til en lavere nettleie for kundene, skriver Grøtterud i en epost til TV 2.

– Kan folk få fritak fra å installere slike målere? Hva er i så fall gyldig grunn?