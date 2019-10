Tidligere Manchester United-midtbanespiller Roy Keane var i Sky Sports' studio under derbykampen mellom Manchester United og Liverpool.

Etter kampen snakket han om mangelen på mål i United-laget, og oppfordret klubben til å hente Tottenham og Englands spiss, Harry Kane.

– Hent Kane fra Spurs. Enkelt, bare gå og hent ham. Han ville scoret 20 mål for dere med bind for øynene, var Keanes klare tale til United-ledelsen.

Tottenhams nummer ti har levert over 20 scoringer hver sesong siden han slo gjennom på førstelaget i 2014/15-sesongen, og står med ni fulltreffere så langt denne sesongen.

Og nettopp mål er noe Manchester United trenger. Solskjærs menn har kun scoret tre mål på de siste seks kampene, og har kun tatt én seier i samme periode, mot Rochdale på straffer.

– Kane er en av de aller beste

Solskjær ble konfrontert med Keanes uttalelser på pressekonferansen før møtet med serbiske Partizan i Europaligaen torsdag.

Nordmannen ga intet klart svar på om han ville lytte til Keane eller ikke, men var ikke fremmed for å fortelle hva han tenker om spissen.

– Jeg liker spisser som kan score på en halv sjanse, og Kane er en av de aller beste. Men han er Tottenham-spiller.

Han valgte i stedet å snakke om angrepsspillerne han allerede har i klubben.

– Å få tilbake Anthony [Martial] vil være en massiv boost for oss, og det vil hjelpe Marcus [Rashford] også. Jeg ser frem til de kommende ukene med de spissene vi har.

Kan se etter andre muligheter

En annen som kan være aktuell for Manchester-klubben er Juventus' kroatiske spiss Mario Mandzukic.

Juventus' sportslige direktør Fabio Paratici har i følge The Mirror bekreftet at det pågår forhandlinger om et salg av Mandzukic.

Den høyreiste 33-åringen, som ikke har spilt ett eneste minutt for Juventus etter at Maurizio Sarri tok over, ble ryktet til United også i sommer.

– Vi snakker med Mandzukic for å finne den beste løsningen, uttalte Paratici til Sky Italia.