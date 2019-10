– Vanskelig å være mammaen som alltid skal nekte

– Ikke en spesielt heldig tradisjon

Stine Pedersen Svarthe er ernæringsrådgiver og forfatter hos Bare Bra Barnemat. Siden Svarthe aldri har hatt noe forhold til halloween, og datteren bare er fire år gammel, har heller ikke de hatt noen feiring.

– Sett i perspektiv av alt det andre barn spiser i løpet av året, vil jeg ikke si det er en spesielt heldig tradisjon i tillegg til alt annet. Men det er opp til hver enkelt foreldre hvordan man vil løse det.

Hvis barna kommer hjem med bøttevis av godteri, foreslår Svarthe at man kan fordele det ut over en lengre periode. Hun påpeker at hva som er fornuftig avhenger av barnets alder, og at det uansett er forskjell på hvor mye godteri ulike barn spiser.

GIR RÅD OM KOSTHOLD: Stine Pedersen Svarthe er ernæringsrådgiver og forfatter hos Bare Bra Barnemat. Foto: Xenia Villafranca

– For meg virker halloween mest som enda en anledning til å selge og spise masse godteri, men jeg skjønner at andre har et annet forhold til feiringen. Hva jeg gjør når datteren min blir eldre, kommer helt an på hva hun vil. Hun skal selvfølgelig få velge selv, men jeg kan oppfordre til å velge sunnere alternativer.

– Krever å gjøre noe eget

Om du skal gi ut godteri til besøkende barn på halloween, oppfordrer Svarthe til å ikke gi så mye til hver. Siden det fort kan bli mye sukker, slår hun et slag for sunnere alternativer man kan lage i stedet.

– Vi har mange oppskrifter på siden vår til inspirasjon, som gelefigurer av appelsiner, sitron og gelatin. Du kan lage sjokolademuffins med dadler eller «energikuler» med dadler, kokosmasse og cashewnøtter. Du trenger ikke nødvendigvis å lage noe til halloween, og kan heller gi ut rosiner eller klementiner til barna som kommer på døra.

Svarthe sier alle foreldre må løse halloween på en måte som passer for seg. Ernæringsrådgiveren foreslår at du kan minimere hvor mye fokus det er på godteriet.

– Det er helt opp til deg hvordan du vil lage tradisjonene. Bruk muligheten til å skape de forventningene og vanene du ønsker at barnet ditt skal ha. Ofte er det vi voksne som tror at barna ikke vil kose seg like mye med sunnere alternativer, men for barna er det opplevelsen som betyr noe.

– Halloween er lagt opp til å kjøpe masse, blant annet godteri, for det er det noen som tjener godt på. Det blir ofte samfunnet som bestemmer hva man skal gjøre, så det krever litt å gjøre noe eget. Vi ser samtidig at flere og flere vet hvordan kostholdet påvirker helsa på sikt, og ønsker å gjøre bevisste valg, sier Svarthe.

«Den store godteridagen»

Marte Frimand har barn på åtte og ni år, og ble i 2014 kåret til Årets mammablogger for bloggen «Casa Kaos». I 2016 ga hun ut boken «Føkk lykke!», før hun avsluttet bloggen året etter.

Hun er helt klar på spørsmålet om hvorvidt barn bør få spise godteri på halloween.

– Ja, vet du hva, det må de få lov til. Er det en dag vi ikke skal begrense godteriet, er det jammen på halloween. Det er liksom den store godteridagen. Nesten alt barna snakker om på halloween er alt godteriet de skal ut og samle inn. Jeg synes de skal få spise godteri til de snurrer rundt på stuegulvet i godtesjokk, sier Frimand.

ÅRETS MAMMABLOGGER 2014: Tobarnsmor Marte Frimand er forfatter av boka «Føkk lykke!» Foto: Privat

Hun synes likevel ikke det er for mye hysteri rundt kosthold for barn. Tvert imot er hun klar på at det er lurt å være opptatt av kosthold, men bare ikke på en dag som halloween.

– På bursdager og andre spesielle dager synes jeg det er greit. Så får man heller tenke mer sunt i hverdagen. Jeg mener jo ikke at barna skal spise godteri hver dag, men jeg får ikke dårlig samvittighet av lørdagsgodt og litt sukker på halloween.

– Skal spise masse godteri!

Et argument mot godterifråtsing på halloween er at det allerede er mange andre dager i året hvor sukkeret flyter, som påske, jul og bursdager. Det er ikke Frimand enig i.

– Jeg synes ikke det er så mye. Det blir gjerne på bursdager og lørdager, men ellers er det bare snakk om noen få dager i året. Min erfaring er uansett at mange barn klarer å begrense seg litt selv også. Det er ikke nødvendigvis slik at barn kommer på bursdag og dytter i seg en hel kake.

Frimand synes det kan bli litt vel mange råd om hva barna må spise og ikke spise, og sverger heller til det hun mener er sunn fornuft.

– Det er hverdagene som teller mest, så om man er flink til å spise et normalt og sunt kosthold med grovbrød, frukt, grønnsaker og fisk til vanlig, tror jeg ikke disse spesielle dagene er så ille.

– I år skal vi ha halloweenfest i garasjen, hvor vi inviterer klassen til den yngste. Da skal vi fylle garasjen med spøkelser og pølser, og gå ut for knask eller knep etterpå. Også skal vi spise masse godteri!

Lov med dager man skeier ut

Linda Granlund, divisjonsdirektør for folkehelse og forebygging i Helsedirektoratet, sier både voksne og barn generelt bør spise mindre sukker.

– Vi vet at sukkerinntaket hos den norske befolkningen er høyere enn vi anbefaler. Sukker bør utgjøre maks ti prosent av det totale energiinntaket, og i dag ligger det på cirka 12 prosent., sier Granlund.

VIL REDUSERE SUKKERINNTAKET: Divisjonsdirektør for folkehelse i Helsedirektoratet, Linda Granlund. Foto: Madeleine Koller Norheim

Dersom man spiser mye sukker, tar dette plassen for andre matvarer med viktige næringsstoffer. Dette er spesielt viktig å tenke på for barn og unge, som skal lære mye på skolen og trenger næring for å vokse og utvikle seg.

I tillegg kan høyt inntak av sukker på sikt føre til overvekt eller fedme, hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2 eller tannproblemer som karies.

– Det er grunnen til at vi oppfordrer til å spise mindre sukker og ha et variert og sunt kosthold med mye grove kornprodukter, frukt, grønt og bær og fisk og sjømat.

Kostholdet er det viktigste for å unngå dårlig helse og risiko for sykdom senere i livet. Ifølge Granlund er det imidlertid lov med dager hvor man skeier ut, så lenge man klarer å ha et sunt og variert hverdagskosthold.

– Det er viktig at barn lærer dette i barndommen, ettersom de tar med seg vanene videre i livet.

– Akkurat på halloween er det ikke så nøye med kostholdet. Vi vet at halloween er kjempestort for mange barn og at de gleder seg lenge. Barn må få lov til å ha det gøy, og jeg vet hvert fall at mine barn legger planer og spiser godteri. Så lenge de ikke spiser så mye at de blir kvalme, skal det gå bra.

Foreslår halloween-eksperiment

Line Kristin Johnson er klinisk ernæringsfysiolog ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst. Hun sier det nytter å informere og skape mer bevissthet rundt å spise bedre.

FORESLÅR EKSPERIMENT: Klinisk ernæringsfysiolog ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Line Kristin Johnson. Foto: Jan Magnus Fredheim

– Undersøkelser av kosthold viser at nordmenn er i ferd med å redusere sukkerinntaket, hvilket er gledelig. Samtidig er det grupper i befolkningen som fortsetter å spise altfor mye sukker, og da særlig tilsatt sukker i varer som godterier, brus og saft.

Ernæringsfysiologen synes det blir veldig mange «unntaksdager» hvor man unner seg godteri, hvis du summerer opp alle bursdager, ferier, høytider og lørdager.

– På halloween kan man forsøke å være mer kreativ som forelder, og kanskje skjære opp frukt man alternativt gir til barna som kommer på døra. Det er hver enkelt som bestemmer hva de handler inn, og kanskje blir barna like begeistret selv om det ikke bare er sukker de får, sier Johnson.

Om man først skal gi godteri, foreslår Johnson å kjøpe twist eller annet godteri med papir rundt, og kun gi to til hver som kommer.

– Det er ikke nødvendig med en bøtte full av sukker og fargestoffer. Prøv å flytte halloween-fokuset fra godteriet over på kostymene. Vi voksne kan forsøke oss på et slags halloween-eksperiment, og presentere noe nytt for barna. På den måten bidrar vi til at sukkerinntaket ikke blir skyhøyt akkurat denne ene dagen. Hvis du har ork og overskudd – hva med å by på grove blåbær-muffins og havrevafler?