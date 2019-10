En russisk kommisjon som håndterer benådninger, anbefaler at president Vladimir Putin benåder Frode Berg, ifølge Reuters.

Reuters siterer nyhetsbyrået Interfax.

– Dokumentene er oversendt presidentens administrasjon, sier kommisjonsmedlemmet Tatjana Potyajeva til Interfax.

Frode Berg ble i april dømt til 14 års fengsel for spionasje. Han ble pågrepet i Moskva i desember 2017 og har sittet fengslet siden.

Det litauiske nyhetsbyrået BNS meldte forrige uke at Russland og Litauen er enige om å utveksle to russere mot to litauere og en ikke navngitt nordmann som er dømt i Russland. Berg er den eneste nordmannen som soner en spiondom i Russland.

Lovendring i Litauen

Tirsdag kveld stemte Litauen for en ny lov som åpner for spionbytte. Den omtalte endringen i straffelovens paragraf 79 ble vedtatt med 73 mot 0 stemmer. 17 avsto fra å stemme.

Prosedyren i parlamentet fastsetter 3 avstemninger over så viktige lovendringer, hvis det kommer forslag om mindre tekstredigering. Det er derfor den må gjennom en siste og avgjørende avstemning 7. november.

Andre land som har foretatt spionbytter, har et tilsvarende lovverk på plass som hjemler utveksling. Nabolandet Estland har siden 2015 gjennomført to utvekslinger med Russland.

I februar 2018 ble en estisk forretningsmann utvekslet med en russisk GRU-agent. De var benådet av presidentene i Russland og Estland, ifølge en pressemelding fra den estiske sikkerhetstjenesten.

(NTB/TV 2)