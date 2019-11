Dette skal til - her er forutsetningene i alle gruppene før innspurten

Skulle Tsjekkia kvalifisere seg, opprettholder de sin sterke rekke av deltakelser i EM. Helt siden oppløsningen av Tsjekkoslovakia og siden de fikk muligheten til å kvalifisere seg som egen nasjon har de klart det. Høydepunktene var sølvet i debuten i 1996 og veien til semifinalen i 2004. Kosovo deltar i en EM-kvalik for første gang siden de ble tatt opp som UEFA-medlem i 2016.

Gjenstående kamper i gruppe A: 14. november:

England-Montenegro, Tsjekkia-Kosovo

17. november:

Bulgaria-Tsjekkia, Kosovo-England

Både Bulgaria og Montenegro er ute av kampen om avansement via vanlig gruppespill. Montenegro kan heller ikke reddes av sin innsats i Nations League, men Bulgaria kan komme til å få en ny mulighet der. De var femte best på nivå C i Nations League, og trenger da i så fall at enten Norge, Serbia eller Finland kvalifiserer seg direkte. Finland ligger godt an.

* Det kan også bli tsjekkisk forflytning til play-off via det som i utgangspunktet er en kvalifisering for lagene fra nivå A i Nations League. Der vil nemlig trolig mer enn åtte av de tolv lagene som deltok kvalifisere seg direkte til EM, hvilket igjen betyr at man må «fylle opp» kvalifiseringsplassene med nasjoner fra lavere Nations League-rangering.

Gruppe B:

Ukraina (19 p) har allerede vunnet gruppen, og får følge direkte til EM av enten Portugal (11 p) eller Serbia (10 p). Regjerende mester Portugal møter gruppejumbo Litauen hjemme og Luxembourg borte i sine to kamper, og styrer sin egen skjebne. Serbia har to hjemmekamper mot Luxembourg og Ukraina, men så lenge Ronaldo og co. gjør sin del av jobben vil ikke seks poeng hjelpe for østeuropeerne.

Gjenstående kamper i gruppe B: 14. november:

Serbia-Luxembourg, Portugal-Litauen 17. november:

Serbia-Ukraina, Luxembourg-Portugal

Dermed blir det etter alle solemerker play off-semifinale mot Norge (nest best på nivå C i Nations League i fjor høst) på Ullevaal for Serbia (tredje best på C). Den trekningen er allerede foretatt. Dersom serberne går til EM på vanlig vis, vil deres plass som Norges kvalik-motstander gå til Finland (fjerde best på nivå C), men finnene ser ut til å kvalifisere seg direkte. I så fall skyves Bulgaria (femte best) og eventuelt Israel, Ungarn, Romania eller Hellas inn i playoff'en.

Litauen var dårligst av samtlige lag på nivå C i Nations League og skal derfor uansett ikke til EM, mens det for Luxembourg lever et lite håp om et første mesterskap noensinne. De var femte best på nivå D i fjor høst, og er dermed avhengig av at ett av de fire lagene foran dem kvalifiserer seg til EM via gruppespillet. I øyeblikket har både Nord-Makedonia (en minimal sjanse i gruppe G) og Kosovo (gruppe A) en teoretisk sjanse til det, så Luxembourgs håp lever inntil videre.

Gruppe C:

Nederland og Tyskland (begge 15 p) har overtaket på Nord-Irland (12 p) før de to siste kampene. Nederland leder gruppen på bedre innbyrdes enn tyskerne. Nord-Irland møter begge lagene foran seg (Nederland hjemme og Tyskland borte). Dersom Nederland tar poeng i Belfast i den første av kampene, er de EM-klare før kampene neste uke. Taper de den, kan de avgjørende det hjemme mot Estland i stedet. Og om alt skulle gå skeis, har de også play off - som Nations League vinner - å falle tilbake på.

Gjenstående kamper i gruppe C: 16. november:

Nord-Irland–Nederland, Tyskland-Hviterussland 19. november:

Tyskland–Nord-Irland, Nederland-Estland

Dermed ser alt ut til å være i rute for nederlandsk mesterskapscomeback, seks år etter VM-bronsen i Brasil i 2014. Mye skal også gå galt om ikke Tyskland kvalifiserer seg, med hjemmekamper mot Hviterussland og Nord-Irland i anmarsj. Gigantene med tre EM-gull og tre EM-sølv på CVen styrer alt selv. Og selv om de ble nummer elleve av tolv lag på Nations League-nivå A, vil de etter alle solemerker også kunne få en ekstrasjanse der om de skulle trenge det, ettersom nesten alle de andre lagene på nivået kvalifiserer seg direkte.

Hviterussland og Estland er ute av sjansene om avansement fra gruppespillet, men førstnevnte får en ekstrasjanse via play-off siden de vant sin gruppe i Nations League på nivå D i fjor høst (fjerde beste vinner). I utgangspunktet skal de møte Georgia borte i semifinalen, men dette kan endre seg dersom Nord-Makedonia eller Kosovo, som begge var rangert bedre enn dem som vinnere, kvalifiserer seg direkte.

Gruppe D:

Danmark (12 p på seks kamper), Irland (12 p på sju kamper) og Sveits (11 p på seks kamper) gjør opp om de to plassene. Åge Hareides mannskap møter først Gibraltar, samtidig som Sveits tar imot Georgia. Men det er uansett den siste kampen i Dublin som blir avgjørende for danskene. Taper de denne, vil nemlig Irland ta seg forbi dem på innbyrdes oppgjør, og ettersom det er utopi å håpe på sveitsisk feilsteg enten på hjemmebane mot georgierne eller i Gibraltar i siste kamp, blir det i praksis en ren duell om EM-billett i Dublin.

Gjenstående kamper i gruppe D: 15. november:

Danmark-Gibraltar, Sveits-Georgia 18. november:

Irland-Danmark, Gibraltar-Sveits

Der vil i så fall Hareide håpe på en reprise av tilsvarende oppgjør for to år siden, da nettopp kvalikoppgjør mot irene sendte ham til VM. 0-0 på hjemmebane og et vanskelig utgangspunkt ble til 5-1-seier på irsk jord og en av Hareides største dager på jobb. Dersom de skulle mislykkes, vil de uansett ha en play-off-plass i mars, også de, som gruppevinner på nivå B i Nations League i fjor høst.

Den samme sjansen har Sveits fra nivå A om de mot formodning skulle trenge den, mens Irland - som havnet nest nederst av alle lag på nivå B - trolig også vil få en slik ekstrasjanse fordi såpass mange andre lag over dem i hierarkiet allerede vil være direkte kvalifisert. Georgia har også en ekstrasjanse som gruppevinner på nivå D, mens Gibraltar - som har tapt alle sine kamper i år - blir hjemme fra EM.

Gruppe E:

Kroatia leder gruppen med 14 poeng og vil være EM-klare om de tar poeng i sin eneste gjenstående kamp hjemme mot Slovakia. Taper de den, åpner imidlertid flere potensielle scenarier seg. Slovakene er på 3. plass med ti poeng, men har to kamper igjen å spille. De avslutter hjemme mot Aserbajdsjan tirsdag. Ungarn (12 poeng på sju kamper) og Wales (åtte poeng på seks kamper) er også med i kampen om EM-plass via den spennende gruppe E. Waliserne må i så fall først vinne borte mot jumbo Aserbajdsjan, for så å ta seg av Ungarn i den siste kampen. Samtidig er de avhengig av at Slovakia ikke vinner begge sine kamper.

Gjenstående kamper i gruppe E: 16. november:

Aserbajdsjan-Wales, Kroatia-Slovakia 19. november:

Wales-Ungarn, Slovakia-Aserbajdsjan

Ungarn innehar 2. plassen i dag, men har altså kun en kamp igjen der de kan beholde den. Med poeng borte mot Wales holder de dem uansett bak seg, men de kan også bli forbigått av Slovakia. Så her er alt helt åpent, og det eneste laget som uansett er ute er Aserbajdsjan. Tre av nasjonene som står i fare for å havne utenfor, vil uansett ha store muligheter for en backup-vei via play-off grunnet sin gode seeding i Nations League. Kroatia var på nivå A, der som nevnt de fleste andre lagene kvalifiserer seg, mens Slovakia og Wales tilhører samme gruppe på nivå B. Kun Ungarn, som var sjuende best på nivå C - Norges nivå - vil trolig havne utenfor play-offplass fra eget nivå dersom det blir behov for det. Ungarerne får imidlertid trolig en ledig plass mot motstand fra et høyere nivå, grunnet mangelen på antall lag på det nivået når play-off-kartet skal legges.

Gruppe F:

Norges gruppe blir grundig omtalt i de fleste andre artikler denne uken, men faktum er uansett enkelt: Spania er videre allerede, og etter alle solemerker står den andre direkteplassen mellom Sverige (15 poeng) og Romania (14 poeng). For at Norge (11 poeng) skal snyte begge disse for EM-plass, er vi avhengige av uavgjort i den innbyrdes kampen mellom dem i Bucuresti fredag, samt svensk hjemmetap mot Færøyene og spansk poeng hjemme mot Romania mandag i neste uke. I tillegg må Norge selv selvsagt slå både Færøyene og Malta.

Gjenstående kamper i gruppe F: 15. november:

Norge-Færøyene, Spania-Malta, Romania-Sverige 18. november:

Malta-Norge, Spania-Romania, Sverige-Færøyene

Da er det mer realistiske at kampen om avansement sammen med Spania står mellom Romania og Sverige, og dersom svenskene reiser fra Bucuresti med seier fredag kveld, vil EM-plassen være klar. De klarer seg også med uavgjort, så lenge de da gjør jobben hjemme mot Færøyene neste uke (eller får hjelp av Spania). Rumensk seier fredag vil imidlertid sette dem i førersetet forut for avgjørelsen, men selv da vil de trolig være avhengige av poeng og kanskje seier mot Spania i sin siste kamp for å klare andreplassen. Sverige vant 2-1 mot Romania i det motsatte oppgjøret i Stockholm i mars, så rumenerne er avhengig av en større seier enn det for å holde dem bak seg på innbyrdes oppgjør og med det klare seg med uavgjort mot Spania dersom lagene skulle havne likt på 18 poeng til slutt.

Backupmuligheten via Nations League er allerede i boks for både Sverige (B) og Norge (C), som vant sine nivåer i fjor høst, mens Romania i så fall må ut i omspill mot en motstander fra et høyere nivå enn det som var C for dem også i fjor.

Gruppe G:

Ledende Polen er allerede EM-klare, og vil etter all sannsynlighet få selskap av Østerrike, som har 16 poeng når to kamper gjenstår. Både Slovenia, Israel og Nord-Makedonia har 11 poeng, hvilket betyr at det er teoretisk mulig for dem alle å ta igjen østerrikerne, men de er da i så fall avhengig av østerriksk tap både hjemme for Nord-Makedonia og borte mot jumbo Latvia, som har tapt alle kampene. Skulle dog Østerrike tape for makedonerne lørdag, vil det i det minste være spenning helt inn.

Gjenstående kamper i gruppe G: 16. november:

Slovenia-Latvia, Østerrike–Nord-Makedonia, Israel-Polen 19. november:

Polen-Slovenia, Nord-Makedonia–Israel, Latvia-Østerrike

Nord-Makedonia er også i den posisjonen at de er sikret playoff, siden de vant sin gruppe i Nations League på nivå D, og skal i utgangspunktet møte Kosovo og deretter vinneren av Georgia-Hviterussland i en kamp om EM-billett i mars (dersom det ikke blir rokkeringer fordi Kosovo kvalifiserer seg). Israel får trolig tilsvarende mulighet fra et annet nivå, fordi de var sjette best på nivå C, mens Slovenia (som ble jumbo i Norges Nations League-gruppe) er sjanseløse på EM-plass dersom ikke mirakler inntreffer i denne puljen. Latvia er ute uansett.

Gruppe H:

Tyrkia og Frankrike topper gruppen med 19 poeng, og det er tyrkerne som har overtaket grunnet bedre resultater innbyrdes. Regjerende verdensmester Frankrike styrer imidlertid egen skjebne, og vil med seier hjemme mot Moldova torsdag være i EM. Island lurer på tredjeplass med 15 poeng, men for å kvalifisere seg direkte til EM er de i så fall avhengig av først å vinne i Tyrkia, for deretter å slå Moldova samtidig som Andorra tar poeng fra tyrkerne. Tyrkisk poeng mot Island betyr at både Tyrkia og Frankrike vil være EM-klare før de siste tre kampene neste uke. Albania, Andorra eller Moldova har ikke sjanse til avansement, verken via gruppespillet eller va playoff.

Gjenstående kamper i gruppe H: 14. november:

Tyrkia-Island, Frankrike-Moldova, Albania-Andorra,

17. november:

Moldova-Island, Andorra-Tyrkia, Albania-Frankrike

Island vil dog uansett få en sjanse til å kvalifisere seg via playoff'en siden de presterte så godt de foregående år at de var en A-nasjon i Nations League. Der var de en kasteball og tapte samtlige fire kamper og fikk en totalmålforskjell på -12, men det gjør ingenting så lenge ti av de andre tolv nasjonene på nivået ser ut til å kvalifisere seg pr. dags dato. Hvem som blir islendingenes motstander er helt avhengig av hva som skjer på alle andre nivåer.

Gruppe I:

Den eneste gruppen der begge de to direkteplassene allerede er avgjort. Belgia (24 poeng) og Russland (21 poeng) kjemper i praksis kun om gruppeseieren, og møtet på russisk jord lørdag vil avgjøre det hele. Belgierne vant 3-1 i det motsatte møtet, så alt annet enn russisk tomålsseier gir Belgia gruppeseier. De siste motstanderne deres heter nemlig Kypros og San Marino, og der mister ingen av de to gigantene poeng. Skottland og Kasakhstan kompletterer gruppe I, men er altså sjanseløse på avansement via gruppen.

Gjenstående kamper i gruppe I: 16. november:

Kypros-Skottland, San Marino-Kasakhstan, Russland-Belgia

19. november:

Belgia-Kypros, Skottland-Kasakhstan, San Marino-Russland



Når det gjelder playoff, er imidlertid skottene sikret. De er best på nivå C, og skal egentlig møte Finland i sin semifinale. Sannsynligvis kvalifiserer imidlertid finnene seg (se neste pulje), og da blir det trolig bulgarsk, israelsk eller rumensk motstand på Skottland. Det avhenger av tingenes tilstand på flere nivåer, samt potensielt en loddtrekning rundt hvilket lag fra nivå C som må spille sin kvalik på et høyere nivå. Skottland har uansett hjemmekamp i sin semifinale. Kypros, Kasakhstan og San Marino blir alle hjemme fra EM også denne gang.

Gruppe J:

Italia (24 poeng) er gruppevinner og har vunnet samtlige kamper i kvalifiseringen, og mye skal gå galt om ikke Finland (15 poeng) følger etter dem og kvalifiserer seg til sitt første mesterskap noensinne. Finnene har fem poengs margin til sine nærmeste motstandere når to kamper gjenstår, og hele tre ulike scenarier kan gjøre finnene EM-klare allerede fredag.

Gjenstående kamper i gruppe J: 15. november:

Finland-Liechtenstein, Armenia-Hellas, Bosnia-Herzegovina–Italia

18. november:

Italia-Armenia, Liechtenstein–Bosnia-Herzegovina, Hellas-Finland

1. De slår Liechtenstein (2 poeng til nå) i sin egen kamp.

2. De spiller uavgjort samtidig som Bosnia-Herzegovina (10 poeng) ikke slår Italia på Balkan

3. De taper samtidig som Italia slår Bosnia-Herzegovina og Hellas (8 poeng) slår Armenia (10 poeng)

Skulle imidlertid alt gå imot Finland, vil de også ha bortekampen mot Hellas mandag å falle tilbake på. De er som nevnt også allerede play off-klare på nivå C om det mot all formodning skulle bli behov for en ekstrasjanse, og det samme er Bosnia-Herzegovina på nivå B.

Dersom alle gruppene ender slik det ser ut akkurat nå (lite sannsynlig, men i teorien kan alt skje), vil følgende nasjoner gå direkte til EM: Engand, Tsjekkia, Ukraina, Portugal, Nederland, Tyskland, Irland, Danmark, Kroatia, Ungarn, Spania, Sverige, Polen, Østerrike, Tyrkia, Frankrike, Belgia, Russland, Italia og Finland.

Da vil i så fall også play-off'en se slik ut:

Semifinaler nivå A:

Sveits-Bulgaria/Israel/Romania*

Island-Bulgaria/Israel/Romania*

Semifinaler nivå B:

Bosnia-Herzegovina - Nord-Irland

Wales-Slovakia

Semifinaler nivå C:

Skottland-Bulgaria/Israel/Romania*

Norge-Serbia

Semifinaler nivå D:

Georgia-Hviterussland

Nord-Makedonia - Kosovo

* Ifølge UEFAs egne hjemmesider, vil det i det nåværende scenariet være slik at loddtrekning vil avgjøre hvilken nasjon av Bulgaria, Israel og Romania som vil gjøre sin kvalik-entré på nivå C (der de kommer fra) og hvilke to som må flyttes til nivå A. Les mer om kvaliken - fordelt etter Nations League-innsatsen - på UEFAs egne sider her.

Kilde: UEFA